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Halk TV Spor Sadece Yaz Yıldırım değil: Aziz Yıldırım'ın 2 kızının daha olduğunu biliyor muydunuz?

Sadece Yaz Yıldırım değil: Aziz Yıldırım'ın 2 kızının daha olduğunu biliyor muydunuz?

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın yanından ayırmadığı 13 yaşındaki kızı Türkiye'nin gündeminde. Peki Aziz Yıldırım'ın 2 kızının daha olduğunu biliyor muydunuz?

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Sadece Yaz Yıldırım değil: Aziz Yıldırım'ın 2 kızının daha olduğunu biliyor muydunuz? - Fotoğraf: 1
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, 13 yaşındaki kızı Yaz Yıldırım'ı yanından ayırmıyor. Yıldırım başkan seçildiği kongreye bile kızıyla katıldı.

Sadece Yaz Yıldırım değil: Aziz Yıldırım'ın 2 kızının daha olduğunu biliyor muydunuz? - Fotoğraf: 2
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Aziz Yıldırım, gözbebeği olan kızının adını verdiği 52 metrelik Queen Yaz isimli tekneyi de denize indirdi.

Sadece Yaz Yıldırım değil: Aziz Yıldırım'ın 2 kızının daha olduğunu biliyor muydunuz? - Fotoğraf: 3
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İngiltere'de öğrenim gören Yaz Yıldırım, futbola olan ilgisi ve koyu Fenerbahçe taraftarı olmasıyla da şimdiden biliniyor.

Sadece Yaz Yıldırım değil: Aziz Yıldırım'ın 2 kızının daha olduğunu biliyor muydunuz? - Fotoğraf: 4
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Peki Aziz Yıldırım'ın 2 kızı daha olduğunu biliyor muydunuz?

Sadece Yaz Yıldırım değil: Aziz Yıldırım'ın 2 kızının daha olduğunu biliyor muydunuz? - Fotoğraf: 5
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Aziz Yıldırım'ın ilk evliliğinden de 2 kızı bulunuyor. Medyada fazla gözükmeyen büyük kızları evli.

Sadece Yaz Yıldırım değil: Aziz Yıldırım'ın 2 kızının daha olduğunu biliyor muydunuz? - Fotoğraf: 6
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Aziz Yıldırım'ın ilk eşi Yıldız Yıldırım'dan olan kızlarından Gülşah Yıldırım Gordi, Murat Gordi ile evli. Mutlu çift iş dünyasındaki başarılarıyla tanınıyor.

Sadece Yaz Yıldırım değil: Aziz Yıldırım'ın 2 kızının daha olduğunu biliyor muydunuz? - Fotoğraf: 7
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Aziz Yıldırım'ın yine ilk evliliğinden olan diğer kızı Hande Yıldırım Gamgam ise Mehmet Gamgam'la evli. Mehmet Gamgam'ın ailesinin şirketler grubunda yönetici pozisyonunda olduğu biliniyor.

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