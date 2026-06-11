Halk TV Spor Sadece Yaz Yıldırım değil: Aziz Yıldırım'ın 2 kızının daha olduğunu biliyor muydunuz?

Sadece Yaz Yıldırım değil: Aziz Yıldırım'ın 2 kızının daha olduğunu biliyor muydunuz? Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın yanından ayırmadığı 13 yaşındaki kızı Türkiye'nin gündeminde. Peki Aziz Yıldırım'ın 2 kızının daha olduğunu biliyor muydunuz?

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