Sadece Yaz Yıldırım değil: Aziz Yıldırım'ın 2 kızının daha olduğunu biliyor muydunuz?
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın yanından ayırmadığı 13 yaşındaki kızı Türkiye'nin gündeminde. Peki Aziz Yıldırım'ın 2 kızının daha olduğunu biliyor muydunuz?
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, 13 yaşındaki kızı Yaz Yıldırım'ı yanından ayırmıyor. Yıldırım başkan seçildiği kongreye bile kızıyla katıldı.
Aziz Yıldırım, gözbebeği olan kızının adını verdiği 52 metrelik Queen Yaz isimli tekneyi de denize indirdi.
İngiltere'de öğrenim gören Yaz Yıldırım, futbola olan ilgisi ve koyu Fenerbahçe taraftarı olmasıyla da şimdiden biliniyor.
Peki Aziz Yıldırım'ın 2 kızı daha olduğunu biliyor muydunuz?
Aziz Yıldırım'ın ilk evliliğinden de 2 kızı bulunuyor. Medyada fazla gözükmeyen büyük kızları evli.
Aziz Yıldırım'ın ilk eşi Yıldız Yıldırım'dan olan kızlarından Gülşah Yıldırım Gordi, Murat Gordi ile evli. Mutlu çift iş dünyasındaki başarılarıyla tanınıyor.
Aziz Yıldırım'ın yine ilk evliliğinden olan diğer kızı Hande Yıldırım Gamgam ise Mehmet Gamgam'la evli. Mehmet Gamgam'ın ailesinin şirketler grubunda yönetici pozisyonunda olduğu biliniyor.