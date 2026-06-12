Klima faturasını unutun: Evine koyan doğal yoldan serinliyor

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Kavurucu sıcaklarda salon serinliği denilince akla ilk klima geliyor. Ancak artan elektrik maliyetleri pek çok aileyi doğal çözümler aramaya itiyor. Evlerdeki klasik çiçeklerin ötesinde, nemi artırarak serinlik hissi yaratan bitki türleri de var. İşte salona hem estetik hem ferahlık katan dört öneri.