Uzmanlar "fark etmez" dese de sürücüler ısrarlı! Depoyu sabah dolduranların bildiği bir şey mi var?

Sürücüler yıllardır, özellikle yaz sıcaklarında, yakıt ikmalinin sabah erken veya gece geç saatlerde yapılmasının en iyisi olduğunu söylüyorlar.

Yıllardır yakıtı yanlış zamanda mı dolduruyoruz gerçekten? Belki de bu yüzden gereğinden fazla para ödüyoruz

Mantık basit: Sıcaklık düşük olduğunda yakıtın yoğunluğu daha yüksek olur, dolayısıyla aynı parayla daha fazla yakıt almanız gerekir.

Bu nedenle birçok kişi, bu şekilde en azından biraz tasarruf edebileceklerine inanarak benzin istasyonuna yapacakları yolculuğu dikkatlice planlıyor. Ancak uzmanlar, gerçekliğin farklı olduğunu belirtiyor, diye yazıyor El Pais .

BU EFSANE NEREDEN ÇIKTI?

Teori, sıvıların ısıtıldığında genleştiği bilinen fiziksel kurala dayanmaktadır. Bu mantığa göre, benzin veya dizel yüksek sıcaklıklarda soğuk olduklarından biraz daha büyük bir hacim kaplarlar.

Bu nedenle yıllardır sürücülere, sıcaklıkların daha düşük olduğu sabahın erken saatlerinde yakıt ikmal etmeleri tavsiye ediliyor.

Son zamanlarda sosyal medyada paylaşılan bir video, bu konuya daha fazla dikkat çekti; videoda, aşırı sıcaklarda sürücülerin ödedikleri yakıtın tamamını alamadıkları iddia ediliyor.

UZMANLAR NE DİYOR?

Fiziksel etki mevcut olsa da uzmanlar farkın o kadar küçük olduğunu ve gerçek koşullarda fark edilmesinin neredeyse imkansız olduğunu belirtiyor.

Laboratuvar koşullarında ölçülse bile, tek bir depo dolumundan elde edilebilecek potansiyel tasarruf minimal düzeyde olacak ve çoğu sürücü için pratikte önemsiz olacaktır.

Başka bir deyişle, sabah altıda benzin almak yerine öğleden sonra altıda benzin almak, hane halkı bütçenizde gözle görülür bir fark yaratmayacaktır.

Birçoğunun unuttuğu bir detay

Bu teorinin pratikte genellikle işe yaramamasının bir başka önemli nedeni daha var.

Benzin istasyonlarındaki yakıt, güneşe açık tanklarda değil, sıcaklığın gün boyunca çoğunlukla sabit kaldığı büyük yer altı tanklarında depolanır.

Dolayısıyla, dışarıdan gelen ısı, aracın deposuna doldurulan yakıt üzerinde çok az etkiye sahiptir.

UZMANLAR NE DİYOR? GERÇEKTEN UYKUDAN FEDAKARLIK ETMEYE DEĞER Mİ?

Uzmanlar, yakıt doldurma zamanından çok, araç kullanma şeklinizin maliyetler üzerinde daha büyük bir etkiye sahip olduğunu belirtiyor.

Ani hızlanma, yüksek hızda sürüş, motorun gereksiz yere rölantide çalıştırılması ve yanlış lastik basıncı, pompa başındaki sıcaklık farklarından çok daha fazla yakıt tüketimini artırabilir.

Bu nedenle gerçek tasarruf, yakıt doldurma saatini seçmekle değil , daha sessiz ve daha ekonomik sürüşle sağlanır.

SÜREGELEN BİR EFSANE

Sadece sabahları yakıt doldurmanın mantıklı olduğu fikri kulağa gelse de uzmanlar çoğu sürücünün bundan neredeyse hiçbir maddi fayda sağlamayacağını söylüyor.

Aracın düzenli bakımını yapmak, lastikleri kontrol etmek ve sürüş tarzını ayarlamak çok daha önemlidir. Tasarruflar tam olarak burada gizlidir ve yıl sonunda onlarca hatta yüzlerce euroya ulaşabilir.

BİRÇOĞUNUN UNUTTUĞU O GİZLİ DETAY: YER ALTI TANKLARI

Bu teorinin pratikte büyük tasarruflara dönüşmemesinin çok önemli bir nedeni daha var: Benzin istasyonlarındaki yakıt, dışarıda güneşe açık tanklarda değil; sıcaklığın gün boyunca çoğunlukla sabit kaldığı, yalıtımlı devasa yer altı tanklarında depolanıyor. Dolayısıyla, dışarıdaki kavurucu sıcaklar aracınızın deposuna doldurulan yakıtın yoğunluğunu o kadar da kolay etkileyemiyor.

GERÇEK TASARRUF NEREDE GİZLİ?

Uzmanlar, yakıt doldurma saatinizden ziyade araç kullanma şeklinizin cüzdanınız üzerinde çok daha büyük bir etkiye sahip olduğunu hatırlatıyor. Ani hızlanmalar, yüksek hız, motorun rölantide çalışması ve yanlış lastik basıncı, pompadaki sıcaklık farklarından kat kat daha fazla yakıt tüketimine yol açıyor.