Al sancak parlasın diye 2 saat tırmandılar: Gururla dalgalandırdılar
Sivas'ın şehir merkezine 30 kilometre uzaklıktaki tarihi Hevük Kalesi'nde yıpranan Türk bayrağı, jandarma ekipleri ve bölge halkının zorlu tırmanışının ardından yenisiyle değiştirildi.
Sivas şehir merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki tarihi Hevük Kalesi'nin zirvesinde dalgalanan Türk bayrağı zamanla yıpranmış hale geldi.
Valilik koordinasyonunda bayrak değişimi için çalışma başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile bölge halkı birlikte hareket etti.
Ekipler kalenin zirvesine ulaşmak için yaklaşık 2 saat süren zorlu bir tırmanış gerçekleştirdi.
Zirveye ulaşan ekipler yıpranan bayrağı indirerek yerine yeni bir Türk bayrağı astı.
Bayrak değişimine katılan yöre halkından Mücahit Eren, bu faaliyeti her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiklerini ve bu yıl da başarıyla tamamladıklarını söyledi.
Eren bayrağın kalenin zirvesinde dalgalandığını görmenin herkesi onurlandırdığını ve büyük gurur yaşattığını ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti. (AA)