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Halk TV Türkiye Al sancak parlasın diye 2 saat tırmandılar: Gururla dalgalandırdılar

Al sancak parlasın diye 2 saat tırmandılar: Gururla dalgalandırdılar

Sivas'ın şehir merkezine 30 kilometre uzaklıktaki tarihi Hevük Kalesi'nde yıpranan Türk bayrağı, jandarma ekipleri ve bölge halkının zorlu tırmanışının ardından yenisiyle değiştirildi.

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Al sancak parlasın diye 2 saat tırmandılar: Gururla dalgalandırdılar - Fotoğraf: 1
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Sivas şehir merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki tarihi Hevük Kalesi'nin zirvesinde dalgalanan Türk bayrağı zamanla yıpranmış hale geldi.

Al sancak parlasın diye 2 saat tırmandılar: Gururla dalgalandırdılar - Fotoğraf: 2
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Valilik koordinasyonunda bayrak değişimi için çalışma başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile bölge halkı birlikte hareket etti.

Al sancak parlasın diye 2 saat tırmandılar: Gururla dalgalandırdılar - Fotoğraf: 3
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Ekipler kalenin zirvesine ulaşmak için yaklaşık 2 saat süren zorlu bir tırmanış gerçekleştirdi.

Al sancak parlasın diye 2 saat tırmandılar: Gururla dalgalandırdılar - Fotoğraf: 4
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Zirveye ulaşan ekipler yıpranan bayrağı indirerek yerine yeni bir Türk bayrağı astı.

Al sancak parlasın diye 2 saat tırmandılar: Gururla dalgalandırdılar - Fotoğraf: 5
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Bayrak değişimine katılan yöre halkından Mücahit Eren, bu faaliyeti her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiklerini ve bu yıl da başarıyla tamamladıklarını söyledi.

Al sancak parlasın diye 2 saat tırmandılar: Gururla dalgalandırdılar - Fotoğraf: 6
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Eren bayrağın kalenin zirvesinde dalgalandığını görmenin herkesi onurlandırdığını ve büyük gurur yaşattığını ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti. (AA)

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