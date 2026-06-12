Son Dakika | 13 şirkete kayyum atandı! Beyaz et sektörüne haksız fiyat soruşturması

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Gürlek, operasyonun beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozduğu, haksız fiyat artışına yol açtığı ve tüketiciyi mağdur ettiği değerlendirilen eylemlere yönelik yapıldığını belirtti.

13 ŞİRKETE DENETİM KAYYUMU ATANDI

Soruşturma kapsamında 13 şirkete denetim kayyımı görevlendirildi. Bakan Gürlek, bu adımın temel gıda tedarik zincirinin kesintiye uğramaması ve ticari faaliyetlerin hukuka uygun, şeffaf ve denetlenebilir şekilde sürdürülmesi amacıyla atıldığını ifade etti.

İŞTE KAYYUM ATANAN ŞİRKETLER

Kayyum atanan şirketlerin hangileri olduğu ortaya çıktı. Türkiye'nin tanınan tavuk firmalarının aralarında olduğu görüldü:

- Banvit

- Akpiliç

- Bakpiliç

- Aspiliç

- Bupiliç

- Erpiliç

- Gedik Pazarlama

- Hastavuk

- Keskinoğlu

- Şenpiliç

- Orvital

- Aypi

- Lezita

32 KİŞİYE GÖZALTI KARARI

Soruşturmada, serbest rekabet ortamını ihlal ederek fiyatları tüketici aleyhine yönlendirdiği değerlendirilen 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere yönelik arama ve el koyma işlemleri de uygulandı.

Bakan Gürlek, vatandaşların temel gıda ürünlerine adil, güvenli ve makul koşullarda ulaşmasının öncelikli konular arasında yer aldığını söyledi. Adalet, İçişleri, Ticaret ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının bu konuda koordineli şekilde hareket ettiğini belirtti.

Gürlek, piyasa düzenini bozan, tüketicinin ekonomik haklarını zedeleyen ve haksız kazanç sağlamaya yönelik hiçbir usulsüzlüğe müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı.

Bakan Gürlek, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne, Rekabet Kurumu, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Genel Müdürlüğü ile MASAK yetkililerine teşekkür etti.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şu açıklamayı yaptı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından son dönemde beyaz et sektöründe yaşanan fiyat artışlarına ilişkin olarak kamuoyuna yansıyan şikâyetler, vatandaşlarımız tarafından yapılan ihbar ve başvurular ile piyasa işleyişine yönelik iddialar dikkate alınarak soruşturma işlemlerine başlanılmıştır.

Soruşturma kapsamında; beyaz et sektöründe faaliyet gösteren bazı şirketler ile bu şirketlerin yetkilileri hakkında, haksız fiyat artışı iddiaları, sektör içerisindeki fiyatlama süreçleri ve piyasa düzenine etki eden uygulamalar birlikte ele alınarak kapsamlı bir değerlendirme yapılmıştır.

Yapılan değerlendirmelerde; bazı şirket yetkililerinin beyaz et sektöründeki fiyat oluşum süreçlerine etki edebilecek nitelikte birlikte hareket ettikleri, arz, satış ve fiyatlama politikalarının tüketici aleyhine sonuç doğurabilecek şekilde yönlendirildiği ve bu suretle serbest piyasa düzeni ile adil rekabet ortamının bozulmasına neden olunduğu yönünde kuvvetli şüpheye ulaşılmıştır.

Bu kapsamda, Türk Ceza Kanunu'nun 220. maddesinde düzenlenen suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma suçu ile Türk Ceza Kanunu'nun 237. maddesinde düzenlenen fiyatları etkileme suçu ve ilgili mevzuat kapsamında satıştan kaçınma suçları yönünden yürütülen soruşturma çerçevesinde;

12.06.2026 tarihinde İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Balıkesir, Bolu, Bursa, İzmir, Samsun ve Uşak illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyon kapsamında, soruşturma dosyasında şüpheli olarak yer alan şirket yöneticileri ve yetkilileri hakkında yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulanmıştır.

Ayrıca, soruşturma konusu eylemlerin niteliği, sektörün temel gıda tedariki bakımından taşıdığı önem ve şirket faaliyetlerinin hukuka uygun şekilde denetlenebilir olarak sürdürülmesi amacıyla, soruşturma kapsamındaki 13 şirket hakkında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 133. maddesi uyarınca denetim kayyımlığı tedbiri uygulanmıştır.

Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma; serbest piyasa düzeninin, adil rekabet ortamının, tüketici haklarının ve temel gıda ürünlerine erişimde kamu yararının korunması amacıyla, tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı"

Bakan Gürlek'in açıklaması şöyle: