Erdoğan'ın kapatıp açtığı Bilgi Üniversitesi'nden açıklama geldi

Can Holding'e soruşturma kapsamında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin kurucu vakfına kayyum atanmıştı. Bilgi Üniversitesi, kayyum atamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Resmi Gazete' de yayımlanan kararıyla önce kapatıldı; yine Resmi Gazete'de yayımlanan ikinci bir kararla açıldı.

Tepkilere neden olan sürece ilişkin AKP'ye yakın medya dahi açıklamalarda bulunurken konunun tarafı olan Bilgi Üniversitesi'nden açıklama geldi.

ERDOĞAN'IN KAPATIP AÇTIĞI BİLGİ ÜNİVERSİTESİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından yapılan "Kamuoyuna Duyuru"da, faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin kararın iptal edildiği ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin mevcut akademik ve kurumsal yapıyla kesintisiz sürdürüleceği belirtildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "takdirleri doğrultusunda" alınan kararda öğrenci haklarının korunması, akademik kadronun çalışma düzeni ve yüksek kamu yararının gözetildiği vurgulandı.

Üniversite yönetimi, Kayyum Mütevelli Heyeti'nin yeniden görevine başladığını duyururken, akademik takvimde bir değişiklik olmadığını bildirdi. Yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 Akademik Yılı Bahar Dönemi final sınavları, daha önce ilan edilen takvime uygun olarak 8-20 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Bilimsel araştırmalar, kulüp faaliyetleri ve kültürel etkinliklerin de planlandığı şekilde devam edeceği ifade edildi.

Bu yıl 30’uncu yılını dolduran üniversite, "Okul için değil, yaşam için öğrenmeli" mottosuyla eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdüreceğini belirterek teşekkür etti.

KAPATILMA VE YENİDEN AÇILMA SÜRECİNDE NELER OLDU?

Sürecin perde arkasına dair bilgiler ise Hürriyet yazarı Ahmet Hakan’dan geldi. Hakan, Cumhurbaşkanlığı çevrelerinden edindiği bilgilere dayanarak yaşananları şu şekilde özetledi:

Küçükçekmece 9'uncu Asliye Hukuk Mahkemesi, üniversitenin kurucu vakfı için kayyum kararı verdi.

Bu karar, mevzuat gereği üniversitenin faaliyet izninin iptalini zorunlu kıldığı için Cumhurbaşkanlığı makamı izni iptal etti.