Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Siyaset CHP'li Özçağdaş'tan Bilgi Üniversitesi'ni kapatıp açan Erdoğan'a Şener Şen'li gönderme: Ben bunu hep yapıyorum

CHP'li Özçağdaş'tan Bilgi Üniversitesi'ni kapatıp açan Erdoğan'a Şener Şen'li gönderme: Ben bunu hep yapıyorum

CHP'li Suat Özçağdaş, tek imzayla kapattığı Bilgi Üniversitesi'ni öğrencilerin tepkileri üzerine yeniden açan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Şener Şen'in oynadığı bir reklam filmi üzerinden göndermede bulundu.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Mayıs'ta tek imzayla kapattığı Bilgi Üniversitesi'ni, öğrencilerin direniş başlatması üzerine 25 Mayıs'ta yeniden açtı.

CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, okullarına sahip çıkan Bilgi Üniversitesi öğrencilerini tebrik ederken bir imzayla üniversite kapatıp açan Erdoğan'a, Şener Şen'in oynadığı bir reklam filmi üzerinden göndermede bulundu.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın
Son Dakika | Öğrencilerin direnişi sonuç verdi: Erdoğan kapattığı Bilgi Üniversitesi'ni geri açtıSon Dakika | Öğrencilerin direnişi sonuç verdi: Erdoğan kapattığı Bilgi Üniversitesi'ni geri açtı

ÖZÇAĞDAŞ'TAN ERDOĞAN'A ŞENER ŞEN'Lİ GÖNDERME

Özçağdaş tarafından paylaşılan kesitte usta oyuncu Şener Şen'in, "Musluğu açıyorum, açılıyor; kapatıyorum, kapanıyor. Ben bunu hep yapıyorum." repliği yer aldı.

"Bilgi Üniversitesi öğrencilerini, akademisyenlerini, mezunlarını kazanımla sonuçlanan mücadelelerinden ötürü tebrik ediyorum!" diyen Özçağdaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bilgi Üniversitesi ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"22 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile kapatılan Bilgi Üniversitesi, 25 Mayıs'ta yine Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile açıldı! 20 binden fazla öğrenci, binlerce akademisyen, idari personel, yetmiş binden fazla mezununun olduğu, 7 Haziran 1996’da kurulan Bilgi Üniversitesi 3 gün arayla kapatılıp açılabiliyor. Önü arkası düşünülmeden, ben yaptım oldu anlayışıyla yönetilmeye devam ediyoruz. Geçen 3 günde binlerce insanın yaşadığı korku, kırgınlık, belirsizlik ise önemsiz(!). Bu duruma sessiz kalmayan ve hakkını arayan Bilgi Üniversitesi öğrencilerine ve tüm üniversite camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, kendilerini mücadeleleri için tebrik ediyorum."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
CHP Recep Tayyip Erdoğan
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro