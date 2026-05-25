CHP'li Özçağdaş'tan Bilgi Üniversitesi'ni kapatıp açan Erdoğan'a Şener Şen'li gönderme: Ben bunu hep yapıyorum

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Mayıs'ta tek imzayla kapattığı Bilgi Üniversitesi'ni, öğrencilerin direniş başlatması üzerine 25 Mayıs'ta yeniden açtı.

CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, okullarına sahip çıkan Bilgi Üniversitesi öğrencilerini tebrik ederken bir imzayla üniversite kapatıp açan Erdoğan'a, Şener Şen'in oynadığı bir reklam filmi üzerinden göndermede bulundu.

ÖZÇAĞDAŞ'TAN ERDOĞAN'A ŞENER ŞEN'Lİ GÖNDERME

Özçağdaş tarafından paylaşılan kesitte usta oyuncu Şener Şen'in, "Musluğu açıyorum, açılıyor; kapatıyorum, kapanıyor. Ben bunu hep yapıyorum." repliği yer aldı.

"Bilgi Üniversitesi öğrencilerini, akademisyenlerini, mezunlarını kazanımla sonuçlanan mücadelelerinden ötürü tebrik ediyorum!" diyen Özçağdaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bilgi Üniversitesi ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"22 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile kapatılan Bilgi Üniversitesi, 25 Mayıs'ta yine Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile açıldı! 20 binden fazla öğrenci, binlerce akademisyen, idari personel, yetmiş binden fazla mezununun olduğu, 7 Haziran 1996’da kurulan Bilgi Üniversitesi 3 gün arayla kapatılıp açılabiliyor. Önü arkası düşünülmeden, ben yaptım oldu anlayışıyla yönetilmeye devam ediyoruz. Geçen 3 günde binlerce insanın yaşadığı korku, kırgınlık, belirsizlik ise önemsiz(!). Bu duruma sessiz kalmayan ve hakkını arayan Bilgi Üniversitesi öğrencilerine ve tüm üniversite camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, kendilerini mücadeleleri için tebrik ediyorum."