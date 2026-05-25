Son Dakika | Öğrencilerin direnişi sonuç verdi: Erdoğan kapattığı Bilgi Üniversitesi'ni geri açtı
Son dakika... Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla faaliyet izni durdurulan İstanbul Bilgi Üniversitesi günler süren öğrenci eylemlerinin ardından Resmî Gazete'de yayımlanan kararla tekrar açıldı. Erdoğan'ın ilgili kararı yürürlükten kaldırıldı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından 22 Mayıs 2026 tarihli Resmî Gazete'de yer alan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin karar, 25 Mayıs 2026 tarihli Resmî Gazete ile resmen yürürlükten kaldırıldı.
İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencileri bahsi geçen kararı protesto etmek için günlerdir kampüste eylem yapıyordu.
TEPKİLER SONUÇ VERDİ
İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin 22 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kapatılmasının ardından Santral İstanbul kampüsünde başlayan eylemler üç gün boyunca devam etti.
Bu süreçte kampüsün etrafında geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis, dışarıda toplanan öğrencilerin kampüse girişine izin vermedi.
Kalkanlı polis güçleri ile öğrenciler arasında zaman zaman gerilimler yaşandı. Gerilimler sonucu gözaltına alınan öğrenciler oldu.
CUMHURBAŞKANI KARARI YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI
İlgili karar yazısında şu ifadeler yer aldı:
"Kurucu vakfına kayyım atanan. İstanbul Bilgi Üniversitesinin faaliyet izninin kaldırılmasına dair 21/5/2026 tarihli ve 11384 sayılı Cumhurbaşkanı kararının yürürlükten kaldırılmasına, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı üzerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 11'nci maddesi gereğince karar verilmiştir."