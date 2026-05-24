Kılıçdaroğlu 4 vekilin ihracını istedi: Özgür Özel yanıt verdi

CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı sonrası parti içinde hararetli saatler yaşanmaya devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında gerçekleşen son görüşmede, yeni bir kurultay takvimi için Kılıçdaroğlu'nun şart koştuğu haberi siyaset kulislerini hareketlendirdi.

Kılıçdaroğlu'nun, kurultay kapısını açmak için Özel’in en yakınındaki 4 milletvekilinin tasfiyesini talep ettiği iddia edildi. Özel'in "hayır" diyerek net yanıt verdiği öğrenildi.

KILIÇDAROĞLU 4 VEKİLİN İHRACINI İSTEDİ

Kulislerden sızan bilgilere göre Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile yaptığı görüşmede erken bir kurultay süreci için çarpıcı bir ön şartı masaya koydu.

Kılıçdaroğlu’nun, Özel yönetiminin kilit isimleri olan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Ankara Milletvekili Umut Akdoğan’ın partiden uzaklaştırılmasını ya da istifa etmelerini istediği iddia edildi.

Kılıçdaroğlu cephesinden yansıyan değerlendirmelerde, bu 4 milletvekilinin partiden ilişiğinin kesilmesinin kurultay için "birinci şart" olduğu vurgulanırken; Kılıçdaroğlu’na yakın isimler, Özgür Özel’in Grup Başkanı sıfatıyla bu isimleri disiplin kuruluna sevk etme yetkisinin bulunduğunu savundu.

ÖZGÜR ÖZEL YANIT VERDİ

Kemal Kılıçdaroğlu tarafından sunulan bu sert şarta Özgür Özel’in tepkisi ise gecikmedi. Yakın çalışma arkadaşlarının ihracına yönelik talebi değerlendiren Özel’in, Kılıçdaroğlu’na net bir şekilde “hayır” yanıtını verdiği öğrenildi.

Özel’in, yol yürüdüğü kurmaylarını feda etmeyi reddetmesiyle partideki kurultay düğümü henüz çözülemedi. Her iki tarafın da pozisyonunu koruduğu bu süreçte, mutlak butlan kararı sonrası başlayan yetki krizinin nasıl aşılacağı ve tarafların bir sonraki hamlesinin ne olacağı merakla bekleniyor.