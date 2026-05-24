Sabah CHP'nin kapısına dayanan da Kılıçdaroğlu bildirisini okuyan da isyan etti

Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı aracılığıyla emniyete verdiği dilekçenin ardından Valilik, emniyete CHP Genel Merkez binasının tahliyesine yönelik talimat göndermişti. Polis ekiplerinin CHP Genel Merkezi'ne biber gazı ve plastik mermi müdahalesiyle birlikte, Kılıçdaroğlu'na yakın veya ılımlı duran isimler Genel Merkez'in polisle tartışma hamlesine peş peşe itiraz etti.

CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun, Kemal Kılıçdaroğlu’nun "ikinci arınma" çağrısının ardından hakkında disipline sevk kararı aldığı Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, parti içi krizde yaşanan polis müdahalesine tepki gösterdi. Sabah saatlerinde valilik talimatıyla kolluk kuvvetlerinin sevk edildiği Genel Merkez binası önüne giden grupta yer alan Öztürkmen, ablukaya bizzat şahit olduktan sonra mevcut tabloya itiraz etti. Disipline sevk edilmesine ve sabah saatlerinde kapıya dayananlar arasında bulunmasına rağmen, parti içi hesaplaşmaların polis eliyle yürütülmesine karşı çıkan Öztürkmen; yayımladığı mesajla örgüt iradesini ve kurultay sürecini işaret eden milletvekillerine dahil oldu.

MİLLETVEKİLLERİNDEN ORTAK TEPKİ: ACİL KURULTAY ÇAĞRISI

CHP milletvekilleri Engin Altay, Gürsel Erol, Ali Öztunç ve Semra Dinçer duruma karşı ortak bir açıklama yayımladı. Milletvekilleri, ortak açıklamalarında CHP'ye polis çağrılmasını eleştirdi ve partinin en kısa zamanda kurultaya gitmesi gerektiğini vurguladı.

Dört ismin yayımladığı ortak açıklama şu şekilde:

Bugün CHP Genel Merkezi önünde yaşananlar; hiçbir partilinin, hiçbir demokratın ve kamuoyunun kabul edebileceği bir tablo değildir.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’ne, Ankara Emniyeti’ne yazı yazılarak polis marifetiyle girilmesi doğru değildir, olmamalıdır.

Partililerin karşı karşıya getirilmesi; parti vicdanını da kamu vicdanını da derinden yaralamaktadır.

Bu kırılmanın ve ayrışmanın daha fazla büyümemesi için yapılması gereken; en kısa zamanda kurultaya gidilmesidir.

Nermin Yıldırım Kara ise ortak metne katılmayarak kendi kişisel açıklamasını yayımladı. Kara, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kolluk marifetiyle genel merkezimize girilmeye çalışılması ne partimizin tarihine ve kültürüne ne de vicdana sığar. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’ne, Ankara Emniyeti’ne yazı yazılarak polis marifetiyle girilmesi doğru değildir ve asla da kabul etmiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi’nin yönünü siyasallaşan yargı mekanizmaları değil, Cumhuriyet Halk Partililer belirler. Partimizin AKP iktidarı tarafından yargı eliyle tartışmalı hale getirilmesi, yalnızca CHP’nin iç meselesi değil; Türkiye’de demokrasinin, seçme ve seçilme hakkının ve siyasal temsilin geleceği açısından da kabul edilemez bir müdahaledir. Bugüne dek omuz omuza yürümüş, birbirine yoldaşlık etmiş partililerimizin bugün karşı saflarda, birbirine düşman gözüyle bakması hiç yakışmamıştır. Partimizin 100 yıllık tarihi böyle vahim bir olayı kaydetmemiştir. Olayların daha da büyümemesi ve partimizin daha fazla ayrışmaması için, en kısa zamanda bir kurultay yapılmalıdır. Cumhuriyet Halk Partililer birbirlerine düşman veya rakip olarak değil, aynı partinin neferleri olarak bakmalıdır."

KILIÇDAROĞLU BİLDİRİSİNİ OKUYAN İSİMDEN DİKKAT ÇEKEN KOPUŞ

Krizin derinleştiği anlarda en dikkat çeken açıklamalardan biri İzzet Akbulut'tan geldi. 38. Kurultay'da Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen vekillerin bildirisini okuyan vekil olarak bilinen Akbulut, Kılıçdaroğlu ile siyasi yollarını ayırdığını duyurdu.

Akbulut açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ben Burdur Milletvekiliyim, Ankara’da birilerine güvenerek değil Burdur Halkı için çalışarak halka güvenerek siyaset yaptım! Ve şimdi Burdur Halkımızın istemediği Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte siyaset yapmayacağımı kamuoyuna saygılarımla bildiriyorum."

"PARTİNİN KAPISINA POLİS ELİYLE DAYANILMASI KABUL EDİLEMEZ"

Sürece dair tepkisini dile getiren bir diğer isim Gülizar Biçer Karaca oldu. "Cumhuriyet Halk Partisi’nin kapısına, polis eliyle dayanılması kabul edilemez" diyen Karaca, mesajında şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bugün sabahtan beri Genel Merkezimizin önünde yaşananlar; hiçbir partilinin, hiçbir demokratın ve bu ülkenin hukuki vicdanına sahip hiç kimsenin kabul edemeyeceği ağır bir tablodur. Cumhuriyet Halk Partisi’nin kapısına, polis eliyle dayanılması kabul edilemez. Partilinin partiliyle karşı karşıya getirilmesi; parti hukukunu da vicdanını da kamu vicdanını da derinden yaralıyor; kimseye onur kazandırmıyor. Bu kırılmanın ve ayrışmanın daha fazla derinleşmemesi için yapılması gereken bellidir. Akıl, sağduyu ve hukuk vakit kaybetmeden çalıştırılmalı; iradenin yeniden örgüte teslim edileceği kurultay süreci işletilmelidir."

Milletvekili Tahsin Becan da benzer bir uyarı metni yayımlayarak sağduyu ve kurultay çağrılarına katıldı. Becan'ın açıklaması ise şu şekilde:

"Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye’nin demokratik hafızasını taşıyan büyük bir siyasal mirastır. Şu anda Genel Merkezimizin etrafında yaşanan görüntüler, hepimiz açısından dikkatle değerlendirilmesi gereken vahim bir tablo ortaya çıkarmıştır. Parti içi meselelerin polis müdahalesi tartışmalarıyla anılması da, partililerin karşı karşıya gelmesi de kabul edilemez. Bugün hepimize düşen sorumluluk; sağduyuyu, kardeşlik hukukunu, birlik duygusunu ve demokratik olgunluğu korumaktır. Sağduyuyu büyütmenin, birlik ruhunu yeniden güçlendirmenin ve ayrışmayı durdurmanın yolu; örgüt iradesini esas alan demokratik bir kurultay sürecinin en kısa sürede işletilmesidir."

"AKP'YE HİZMET EDENLERLE SİYASET YAPMAM"

Genel Merkez'deki polis ablukası sürerken, İzzet Akbulut'un ardından Kemal Kılıçdaroğlu ile siyasi yollarını ayırdığını duyuran bir diğer isim Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu oldu. Mullaoğlu, yayımladığı mesajda isim vererek Lütfü Savaş'a da tepki gösterdi ve şu ifadeleri kullandı:

"Ben Hatay Milletvekiliyim, AKP ye hizmet eden ve Hatay halkının nefret ettiği Lütfü Savaş ve Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte asla siyaset yapmayacağımı kamuoyuna saygılarımla bildiriyorum."

"TARİH SİZİ ASLA AFFETMEZ"

Polis gücüyle Genel Merkez binasına girilme girişimine karşı bir diğer uyarı ise Barış Karadeniz'den geldi. Karadeniz, parti içi meselelerin kolluk kuvvetiyle çözülmeye çalışılmasının parti hafızasında bırakacağı ize dikkat çekerek şu açıklamayı yayımladı:

"Polis zoruyla CHP Genel Merkezi’ne girmek isteyenler bir kez daha düşünmelidir: Bu örgüt size nasıl bakar, bu millet ne der? Tarih sizi asla affetmez. Cumhuriyet Halk Partisi’nin kapıları mücadeleyle, emekle ve örgüt iradesiyle açılmıştır; baskıyla, kuşatmayla ve dayatmayla değil"

BAYRAKTUTAN'DAN POLİS MÜDAHALESİNE İTİRAZ VE KURULTAY ÇAĞRISI

Genel Merkez binasındaki polis ablukasına ve parti içi krizin kolluk kuvvetleriyle çözülmeye çalışılmasına yönelik itirazlara bir isim daha katıldı. Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, parti üyelerinin karşı karşıya getirilmesinin demokrasi anlayışıyla bağdaşmadığını belirterek çözüm adresi olarak sandığı işaret etti.

Bayraktutan yayımladığı açıklamada kurultay çağrısını şu sözlerle dile getirdi:

"Bugün CHP Genel Merkezi önünde yaşananlar partimizin tarihine yakışmayan kabul edilemez bir tablodur. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne polis marifetiyle girilmesi hiçbir koşulda doğru değildir. Cumhuriyet Halk Partililerin karşı karşıya gelmesi parti ahlakıyla, vicdanıyla, demokrasi anlayışımızla bağdaşmamaktadır. Kutuplaşmanın büyümemesi için en sağlıklı yol, demokratik şekilde en kısa sürede kurultaya gidilmesidir."

"AKP YARGISININ OPERASYONUYLA GENEL MERKEZE GİRMEYE ÇALIŞANLARLA SİYASET YAPMAYACAĞIM"

Parti içindeki saflaşmayı netleştiren ve polis müdahalesine karşı cepheyi genişleten bir diğer isim Adana Milletvekili Ayhan Barut oldu. Barut, Genel Merkez'e yönelik kolluk gücü hamlesini "AKP yargısının operasyonu" olarak nitelendirerek, mevcut Genel Başkan Özgür Özel'i desteklediğini açıkça ilan etti.

Barut'un yayımladığı açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Ulu Önderimiz Atatürk’ün ulusal kurtuluş mücadelesine ilham veren Adana’nın Milletvekili olarak haykırıyorum; Polis zoruyla, AKP yargısının operasyonuyla Genel Merkezimize girmeye çalışanlarla, butlan darbesinden medet umanlarla siyaset yapmayacağım! Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in dimdik yanında, ulu çınar partimizin emrindeyiz. Sel gidecek, kum kalacak. Doğru tarafta, Kuvayi Milliye safındayız!"

HASAN ÖZTÜRKMEN BİLE İSYAN ETTİ

CHP Merkez Yönetim Kurulu tarafından, Kemal Kılıçdaroğlu’nun 'ikinci arınma' çağrısının ardından disipline sevk edilmesi kararlaştırılan Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen de sürece dahil oldu. Sabah saatlerinde Genel Merkez kapısına gelen isimler arasında yer almasına rağmen Öztürkmen, partililerin karşı karşıya getirilmesine itiraz ederek kurultay sürecinin başlatılmasını talep etti.

Öztürkmen'in sosyal medya üzerinden yayımladığı mesaj şu şekilde:

"Genel Merkezimizin önünde yaşananlar; hiçbir partilinin, hiçbir demokratın ve bu ülkenin hukuki vicdanına sahip hiç kimsenin kabul edemeyeceği ağır bir tablodur.

Cumhuriyet Halk Partililerin karşı karşıya getirilmesi; parti hukukunu da vicdanını da kamu vicdanını da derinden yaralıyor.

Bu kırılmanın ve ayrışmanın daha fazla derinleşmemesi için yapılması gereken bellidir.

Akıl, sağduyu ve hukuk vakit kaybetmeden çalıştırılmalı; iradenin yeniden örgüte teslim edileceği kurultay süreci işletilmelidir."

OĞUZ KAAN SALICI'DAN "BU BİR AKIL TUTULMASIDIR" PAYLAŞIMI

Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Oğuz Kaan Salıcı da yaşanan gelişmeye sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

Salıcı, “CHP Genel Merkezi’ne kolluk gücünün girmesi ölçüsüzlüktür, akıl tutulmasıdır, tarihi bir lekedir, kabul edilemez” ifadelerini kullanarak müdahaleyi sert sözlerle eleştirdi. Açıklama, parti içinde ve kamuoyunda tartışmaları daha da alevlendirdi.