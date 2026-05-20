Vatandaş bayram tatilinde konaklamayı bedavaya getirmenin yolunu buldu!

Kurban Bayramı öncesi yapılan araştırmalar, iç turizmde dengelerin değiştiğini gösteriyor. Türkiye Seyahat Yazarları İnfluencer ve Bloggerlar Derneği (TUSGADER) tarafından gerçekleştirilen anket, sahil bölgelerindeki konaklama ve yeme-içme maliyetlerinin yerli turist için ulaşılamaz noktaya geldiğini kanıtladı.

Birikimlerini korumak isteyen vatandaşlar, bu bayramda otellerden vazgeçip "bedava konaklama" yöntemini seçerek tatil rotalarını değiştirdi.

VATANDAŞ BAYRAM TATİLİNDE KONAKLAMAYI BEDAVAYA GETİRMENİN YOLUNU BULDU

TUSGADER’in "Rotanız Neresi?" başlıklı anketinden çıkan en çarpıcı sonuç, vatandaşların konaklama ücreti ödememek için aldığı radikal karar oldu.

Turizm Ajansı'nın haberine göre, anketteki katılımcıların büyük bir bölümü, bayramda herhangi bir otel ya da pansiyon rezervasyonu yapmak yerine “evde kalmayı” tercih etti. 9 günlük tatilde konaklama giderini trajik şekilde tamamen ortadan kaldıran bu tercihin yanı sıra, diğer bir kesim ise tatil bütçesini memleket ve aile ziyaretlerine ayırarak konaklamayı ücretsiz hale getirdi.

Artan ulaşım ve tesis maliyetleri nedeniyle orta gelir grubunun tatil alışkanlıklarının değiştiği, yerli turistin önceliğinin artık lüks seyahat değil bütçe kontrolü olduğu görüldü.

EGE VE AKDENİZ'DEKİ FİYATLAR TALEBİ DÜŞÜRDÜ

Anket verileri, Türkiye’nin en popüler turizm merkezleri olan Ege ve Akdeniz sahillerindeki fiyat algısının olumsuz yöne evirildiğini ortaya koydu.

Sadece konaklama değil; plaj girişleri, restoran menüleri ve otopark gibi yan hizmetlerdeki yüksek bedeller yerli turistin bölgeye olan ilgisini azalttı.

Tatilciler, kısa süreli bir seyahatin bile bütçeyi sarsacak boyuta ulaşmasından dert yanarken, vize imkanı olan bazı kullanıcıların yurt dışı seçeneklerini daha cazip bulduğu saptandı.

Bazı Avrupa destinasyonlarındaki maliyetlerin Türkiye’deki popüler sahil bölgeleriyle benzer seviyelere yaklaşması, iç pazardaki rekabeti zorlaştıran bir diğer etken olarak kayıtlara geçti.

Sektör temsilcileri, bu tablo nedeniyle sahil bölgelerindeki doluluk oranlarının beklenen seviyelerin altında kalabileceği uyarısında bulundu.