Bayram kapıya dayandı bilet fiyatları uçtu: Yurttaşa memlekete gitmek de çile oldu

Kurban Bayramı nedeniyle 9 gün olarak ilan edilen tatil öncesinde şehirlerarası otobüs bilet fiyatlarına zam geldi. Yüksek bilet ve yol maliyetleri vatandaşları zor durumda bırakıyor.

VAN'A GİDİŞ-DÖNÜŞ 35 BİN TL

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, konuyu Meclis gündemine taşıdı. İlgezdi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. İlgezdi, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Vatandaşımız bayramda bir nefes almak, ailesine kavuşmak istiyor ancak ulaşım maliyetleri seyahat özgürlüğünü fiilen ortadan kaldırmıştır. Bu tablo, asgari ücretliyi ve emekliyi memleketine gitmekten vazgeçirip evine hapsetmek demektir.”

EDİRNE 7 BİN, RİZE 18 BİN 500 TL

İlgezdi, İstanbul'dan çeşitli illere gidiş-dönüş bilet fiyatlarını şöyle sıraladı: Edirne 7 bin, Muğla 14 bin, Rize 18 bin 500 lira. Van için 35 bin lira talep edildiğini belirten İlgezdi, “İnsanlarımız artık tatil planı değil, hayatta kalma planı yapıyor. İstanbul içerisinde bile bir yerden bir yere gitmek zorlaşmışken, Anadolu’ya seyahat artık lüks haline gelmiştir” dedi.

SEKTÖRDEKİ MALİYETLER DE ARTTI

İlgezdi, sektördeki maliyetlere de dikkat çekti. Mazot fiyatının 80 liraya dayandığını, bir otobüsün yıllık trafik sigortasının 200 bin lirayı bulduğunu, yıllık MTV ödemesinin 56 bin liraya ulaştığını aktardı. Otogar giriş ücretlerinin Bakanlık tarafından belirlendiğini ve 500 ila 2 bin 500 lira arasında değiştiğini söyledi. İlgezdi, bir otobüsün her 30-40 bin kilometrede bir 25 bin lira bakım masrafı yapmak zorunda olduğunu ve bir lastik fiyatının 17 bin lira olduğunu belirtti. Bayramda gidişlerin dolu, dönüşlerin boş olmasının maliyet yükünü artırdığını ifade eden İlgezdi, Bakan Uraloğlu'na yoksul vatandaşa ulaşım desteği veya işletmelere ticari yakıt desteği verilip verilmeyeceğini sordu.