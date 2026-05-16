Otobüs biletleri artık iade edilebilecek! Bakan duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şehirler arası otobüs taşımacılığı, kurye sektörü ve lojistik alanında önemli değişiklikler içeren yeni yönetmeliğin yürürlüğe girdiğini dün duyurmuştu.

Uraloğlu'nun duyurduğu değişikliklerden biri de yolcu biletlerine ilişkin oldu.

BİLET İPTALİNDE KESİNTİSİZ ÜCRET İADESİ

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni karara göre, şehirler arası otobüs yolculuklarında yolcuların mağduriyetini önleyecek adımlar şu şekilde belirlendi:

12 Saat Kriteri: Yolcular, otobüsün hareket saatine 12 saat kalana kadar biletlerini hiçbir kesinti olmadan iptal edebilecek ve ücretlerinin tamamını iade alabilecek.

Açık Bilet Zorunluluğu: Sefer başlayana kadar olan süreçte yolculara "açık bilet" düzenlenmesi firmalar için zorunlu hale getirildi.

UTS ZORUNLULUĞU

Bakan Uraloğlu, düzenlemenin sadece yolcu taşımacılığını kapsamadığını, kurye ve lojistik sektöründe de dijitalleşmeyi artıracak adımlar atıldığını belirtti:

Elektronik Tebligat Zorunluluğu: Tüm yetki belgesi sahiplerinin Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi’ne (UETS) geçişi zorunlu kılındı. Bu uygulama 1 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Terminal Yoğunluğu Çözümü: Otogarlarda ve terminallerde yoğunluk yaşanan bölgeler için alternatif alanların kullanılmasına imkan tanıyan yeni bir yasal altyapı oluşturuldu.

KAÇAK TAŞIMACILIĞA KADEMELİ VE AĞIR CEZALAR

Yeni yönetmelik kapsamında, sektördeki kayıt dışı ve korsan taşımacılık faaliyetlerine yönelik yaptırımlar ciddi oranda ağırlaştırıldı. Devreye alınan kademeli ceza sistemi şu şekilde işleyecek:

İlk İhlal: 21 bin 333 TL para cezası,

Tekrar Eden İhlaller: İhlalin tekrarlanması durumunda ceza miktarı 213 bin TL'yi aşabilecek,

Beşinci İhlal: Aynı kural ihlalinin 5. kez tekrarlanması durumunda firmanın yetki belgesi tamamen iptal edilecek.

TURİZME VE ENGELLİ TAŞIMACILIĞINA KOLAYLIK

Düzenleme kapsamında sosyal odaklı ve sektörü teşvik edici maddeler de yer aldı. Engelli ve diyaliz hastalarını taşıyan taşımacılık faaliyetlerinde mesleki yeterlilik şartları esnetilerek kolaylık sağlandı.

Ayrıca, turizm taşımacılığında yerli üretim otomobillerin kullanımını artırmak amacıyla yeni bir teşvik mekanizması yürürlüğe koyuldu.