Son dakika | Malatya'da deprem! 5 ilde hissedildi

Kandili Rasathanesi bugün saat 09.00'da merkezi Malatya Battalgazi ilçesinde yerin 4.4 kilometre derinliğinde 5.6 büyüklüğünde deprem olduğunun açıkladı. Deprem çevre illlerden de hissedildi.

AFAD verilerine göre ise deprem saat 09.00'da merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 5.6 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği 7.3 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'TAN AÇIKLAMA: 5 İLDE HİSSEDİLDİ, OLUMSUZ DURUM YOK

Battalgazi merkezli meydana gelen depremin ardından AFAD tarafından yapılan açıklama şu şekilde oldu:

"Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde saat 09.00’da meydana gelen ve Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa illerimizde de hissedilen 5.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır."

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA: OLUMSUZ İHBAR YOK

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı, depremin yere yakın olmasından dolayı çok şiddetli hissedildiğini, ancak saat 09.00'da meydana gelen deprem ile alakalı henüz kendilerine olumsuz ihbar gelmediğini açıkladı. Öte yandan Malatya Valisi de yaptığı açıklamada şu ana kadar olumsuz bir ihbar alınmadığını kaydetti.

ÖĞRENCİLER SINIFLARINDAN ÇIKARILDI

Depremin ardından okullarda eğitim gören öğrenciler sınıflarından çıkarıldı.

Haber Adıyaman tarafından paylaşılan görüntülerde öğrencilerin panik içerisinde kaçıştıkları anlar yer aldı.

BAKAN ÇİFTÇİ: ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Depremin ardından açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, an itibari ile olumsuz durum olmadığını ve ekiplerin çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. Bununla beraber Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu karayolları ve haberleşme altyapısında herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını ifade etti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremi hisseden tüm iller ile irtibatta olunduğunu ve olumsuz ihbar bulunmadığını söyledi.