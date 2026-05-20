Son Dakika | Depremin ardından Malatya'da eğitime 1 gün ara verildi

Son dakika haberi... Malatya'da meydana gelen deprem büyük bir korku yarattı. Malatya Valiliği, kentteki okullarda eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi. Malatya'da eğitime bir gün ara verildi.

ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre deprem saat 09.00’da kaydedildi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, başta Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ ve Şanlıurfa olmak üzere çevre illerde de etkili oldu.

OLUMSUZ DURUM YOK

Depremin ardından bölgede kısa süreli panik yaşanırken, öğrenciler tedbir amacıyla okullardan çıkarıldı. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, sarsıntının kent genelinde güçlü şekilde hissedildiğini belirterek, “Şu ana kadar bize ulaşan herhangi bir olumsuz ihbar yok. Depremin yüzeye yakın olması nedeniyle etkisi daha fazla hissedildi” açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AFAD ve ilgili kurum ekiplerinin saha taramalarına başladığını duyurdu. Çiftçi, ilk incelemelerde olumsuz bir durum tespit edilmediğini ifade etti.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Malatya Valiliği, vatandaşların güvenliği gerekçesiyle il genelinde eğitim ve öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, kamu kurumlarının sahadaki inceleme ve kontrollerini sürdürdüğü kaydedildi.

Malatya Valiliği tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Battalgazi ilçemizde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak ilimiz genelinde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. İlgili tüm kurumlarımız sahada gerekli inceleme ve kontrollerini sürdürmekte olup, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
