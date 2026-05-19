Nagehan Alçı ROK için konuşunca AKP'li isim patladı! "Unvanı kaptırmak istemiyorsunuz"

Nagehan Alçı, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanan ve kara para aklamakla suçlanan eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı'nın emniyet ve savcılık ifadesinde yer alan "Eski eşime para yardımı yapıyorum" şeklindeki beyanlarını yalanladı. Kendi YouTube kanalında açıklamalarda bulunan Alçı, Kütahyalı'nın kendisine tek bir kuruş dahi göndermediğini savundu.

Ekim 2023'te boşandıklarını hatırlatan Alçı, süreci şu sözlerle anlattı:

"Bırakın para göndermeyi çocuklarımız için göndermesi gereken aylık 40 bin TL'yi bile göndermedi. Rasim hiçbir zaman nafaka vermedi ve nafakalardan yırtıyordu. Bizim boşanırken ortak hesabımız vardı. Rasim, bu ortak hesaba ‘nafaka' açıklamasıyla para atıyor. Sonra oradan kendi borçlarını ödüyor. Mahkemeye de ‘Nafakayı ödedim' diye bu dekontları sunuyordu. Mahkemeye başvurduk."

Alçı, kendisi için herhangi bir nafaka talep etmediğini, söz konusu tartışmanın sadece çocukları için hükmedilen toplam 40 bin TL'lik ödeme üzerinden yürüdüğünü belirtti.

ORTAK HESAP ÜZERİNDEN DAKİKALIK İŞLEM İDDİASI

Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı'nın yargı makamlarını yanılttığını iddia ederek, banka hesaplarında gerçekleşen işlem detaylarını paylaştı. Alçı'nın aktardığına göre; Kütahyalı, nafakayı ödemiş gibi görünmek için parayı ortak hesaba yatırıyor ve dakikalar içinde geri çekiyor.

Alçı, avukatının tespit ettiği süreci şu ifadelerle detaylandırdı:

"Halkbank'taki ortak hesabım üzerinden şöyle bir şey yapılmış. Şubemiz nezdindeki işte TR bilmem ne IBAN numaralı ortak ve münferit yetkili hesaba 9.9.2025 tarihinde saat 11.55'te 100.000 TL, 09.09.2025 tarihinde saat 12.06'da 100.000 TL ve 9.9.2025 saat 12.28'de 850.000 olmak üzere 3 adet tutar. Ortak hesabımıza aynı dakikalar içinde 100.000+100.000+850.000 icra dairesine diyerek para gönderip aynı dakika içinde geri çekip, ‘Olur mu ben nafakayı ödedim!' diye bunu mahkemeye sundu."

İcra dairesinin başlangıçta Kütahyalı'yı haklı bulduğunu söyleyen Alçı, durumun ortaya çıkması üzerine suç duyurusunda bulunduklarını ve geriye dönük nafakaları almaya çalıştığını ekledi.

AKP'Lİ BİRİNCİ'DEN SERT TEPKİ: AZ SUSMAK YAKIŞMAZ MI?

Nagehan Alçı'nın tutuklu bulunan eski eşi hakkında yaptığı bu açıklamalara siyaset kanadından tepki geldi. Eski AKP MKYK üyesi Mücahit Birinci, sosyal medya hesabı üzerinden Alçı'yı hedef alan bir paylaşım yaptı. Birinci, Kütahyalı'nın suçlarına yönelik sert ifadeler kullanırken Alçı'nın tutumunu eleştirdi.

Mücahit Birinci paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yahu Nagehan Hanım... Biz tamam Rasim Kütahyalı'yı sevmeyelim. Antipatik bulalım. Varsa yamuğu cezası çeksin modunda takılalım. 'Change' araç hırsızlıktır diyelim. Kara para aklama hainliktir diyelim. Diyelim de diyelim... Ancak siz eski eşsiniz... Çocuklarınız var... Çocuklarınızın babası içeri düşmüş. Hiç olmazsa onların hatırına az susmak daha yakışanı olmaz mı? Evliyken de boşanmışken de 'Türkiye'nin en antipatik ikilisi' unvanını kimseye kaptırmak istemiyorsunuz benim anladığım."