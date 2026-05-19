Dışişleri'nden Yunanistan'a 'Pontus' tepkisi: Gerçekleri çarpıtmaktan vazgeçin

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'ın 19 Mayıs ile ilgili "Pontus" iddialarına ilişkin bir açıklama yayımlandı.

Yunanistan’da bugün düzenlenen bazı etkinliklere dair yapılan açıklamada, Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak Yunanistan’ın da aralarında bulunduğu işgalci güçlere karşı Millî Mücadele’yi başlattığı vurgulandı.

DIŞİŞLERİ'NDEN YUNANİSTAN'A 'TARİHİ ÇARPITMAKTAN VAZGEÇİN' ÇAĞRISI

"Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak, Yunanistan’ın da dahil olduğu işgalci güçlere karşı milli mücadelemizi başlattığı tarih olan 19 Mayıs 1919, Türk milleti tarafından “Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” kapsamında coşkuyla kutlanmaktadır." denilen Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şunlara yer verildi:

"Yunanistan, 1994 yılında “Pontus” iddiasına ilişkin ulusal düzeyde kabul ettiği mevzuatla ülkemiz aleyhine hukuki temelden yoksun iddialarda bulunmakta, bu asılsız iddialarını sakınca görmeksizin sürekli genişletmekte ve bunları Eğitim Bakanlığı genelgesiyle, ülke çapında ilk ve orta dereceli okullarda çocuklara ders olarak okutmaktadır. “Megali Idea” hayalini gerçekleştirmek için başlattığı işgal teşebbüsü başarısız olan Yunanistan, ülkemize yönelik asılsız “Pontus” iddiasını gündeme getirerek yaşadığı hezimeti ve işlediği ağır vahşet suçlarının üzerini örtmeye çalışmaktadır. Yunan ordusunun işlediği savaş suçları ve yaptığı mezalim Müttefik Devletler Tahkikat Komisyonu raporları ve Lozan Barış Antlaşması’nın 59. maddesinde kayıt altına alınmıştır."

Yunanistan'ın tarihi gerçekleri çarpıtmaktan vazgeçmesi gerektiği vurgulanan açıklamada tarihten örnek verilerek şunlara yer verildi: