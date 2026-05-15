Ege’de gerilim tırmanıyor! Yunanistan Türkiye'yi AB’ye şikayet etti

Yunanistan’ın Denizcilik Bakanı Vasilis Kikilias, Atina’da Avrupa Birliği Balıkçılık ve Okyanuslar Komiseri Costas Kadis ile yaptığı görüşmede, Türk balıkçı teknelerinin bölgede “izinsiz avcılık yaptığı” ve “Yunanistan’ın egemenlik haklarını ihlal ettiği” yönündeki iddialarını gündeme getirdi.

Kikilias, Brüksel’den sürece müdahil olmasını talep ederek, Ege ve Doğu Akdeniz’deki bazı deniz alanlarında yaşanan faaliyetlerin Avrupa Birliği sınırlarını da ilgilendirdiğini öne sürdü. Yunan Bakan, Türk teknelerinin faaliyetlerinin uluslararası deniz hukukuna aykırı olduğunu savunarak konunun AB düzeyinde ele alınması gerektiğini ifade etti.

TÜRKİYE'DEN YANIT

Ankara ise bu iddialara daha önce yaptığı açıklamalarla yanıt vermişti. Türkiye, Yunanistan tarafından belirlenen bazı balıkçılık kısıtlamalarının yalnızca karasularıyla sınırlı yetki alanlarını aştığını ve uluslararası sularda geçerlilik taşımadığını belirterek bu uygulamaların “hukuki dayanağı olmayan tek taraflı adımlar” olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Türk balıkçılarının uluslararası hukuk ve tarihsel haklar çerçevesinde faaliyet gösterdiği belirtilerek, bu faaliyetlere yönelik herhangi bir kısıtlamanın kabul edilmeyeceği ifade edildi. Ayrıca tarafların, 2023 tarihli Atina Bildirgesi kapsamında sorunları diyalog ve iyi komşuluk ilkeleriyle çözmesi gerektiği hatırlatıldı.

Son gelişme, Ege ve Doğu Akdeniz’de uzun süredir devam eden deniz yetki alanları tartışmasını yeniden gündeme taşırken, gözler şimdi Avrupa Birliği’nin nasıl bir tutum sergileyeceğine çevrildi.