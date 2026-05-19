Esenler'de çocuğa taciz dehşeti! Küçük kızın feryadına diğer çocuklar yetişti

Esenler'de bir şahsın, park halindeki araçların arasında küçük bir kız çocuğunu taciz ettiği iddia edildi. Görüntülerde çocuğun 'anne' diye bağırdığı, sokaktaki diğer çocukların sese doğru gitmesiyle şüphelinin çocuğu bırakarak uzaklaştığı görüldü.

İstanbul'un Esenler ilçesinde kimliği belirsiz bir şahsın, sokakta oynayan küçük bir kız çocuğunu park halindeki araçların arasında taciz ettiği iddia edildi.

KÜÇÜK ÇOCUK KORKUYLA "ANNE" DİYE BAĞIRDI

Bir evin penceresinden çekildiği tahmin edilen görüntülerde, dehşete kapılan çocuğun, "Anne" diyerek bağırdığı, sesi duyan sokaktaki diğer çocukların ise tacizin yaşandığı noktaya doğru ilerlediği görüldü.

BAŞKA ÇOCUKLAR GELİNCE KAÇTI

Görüntüde ayrıca, küçük çocuğu taciz ettiği iddia edilen şahsın, diğer çocukların yaklaştığını görmesi üzerine çocuğu bırakarak, otomobilin altında bir şey arıyormuş gibi yaptığı ve sonrasında olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Yaşananlar ise, çevrede bulunan bir evden çekildiği tahmin edilen cep telefonu görüntüsüne yansıdı.

Yaşananlar mahallede büyük tepki toplarken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler de tepkilere neden oldu.

Olaya ilişkin yetkililer tarafından inceleme başlatıldığı belirtildi.

Esenler İstanbul Çocuk Taciz Çocuk İstismarı
