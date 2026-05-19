Beşiktaş'ta Sergen Yalçın gider gitmez anlaşma yapıldı
Beşiktaş'ta sportif direktörlük koltuğuna Önder Özen getirildi. Siyah-beyazlılar sezon başında da Özen'le el sıkışmış ancak Sergen Yalçın'ın veto etmesi nedeniyle anlaşma iptal olmuştu.
Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle birlikte Beşiktaş'ta beklenen ayrılıklar bir bir geldi.
İSTİFALAR ART ARDA GELDİ
Siyah-beyazlılarda taraftarların hedefindeki teknik direktör Sergen Yalçın istifa etti. Yalçın'ın hemen ardından futbol koordinatörü Serkan Reçber de görevinden ayrıldı.
ÖNDER ÖZEN'LE ANLAŞILDI
Gelecek sezon için yeni bir yapılanmaya giden Beşiktaş, sportif direktörünü belirledi. Siyah-beyazlılar, Önder Özen'le anlaşma sağladı.
SERGEN YALÇIN VETO ETMİŞTİ
Siyah-beyazlılar, sportif direktörlük görevi için sezon başında da Önder Özen'le el sıkışmış ancak Sergen Yalçın'ın veto etmesi nedeniyle anlaşma iptal olmuştu.
2013-2014 SEZONUNDA DA BEŞİKTAŞ'TA ÇALIŞTI
Önder Özen, 2013-2014 sezonundaki Slaven Bilic döneminde de Beşiktaş'ta sportif direktörlük görevinde bulunmuştu.
