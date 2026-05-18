Son Dakika | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda bu sezon istediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ta eleştiri okları teknik direktör Sergen Yalçın'a yöneldi.

KRİTİK TOPLANTIDAN AYRILIK KARARI ÇIKTI

Sezonun sona ermesiyle birlikte siyah-beyazlılarda durum değerlendirme toplantısı yapıldı. Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan görüşmeye Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, futbol komitesi üyesi Melih Aydoğdu, asbaşkan Murat Kılıç ve teknik direktör Sergen Yalçın katıldı.

İSTİFASINI BİLDİRDİ

1 saat süren görüşmenin sonunda Sergen Yalçın istifasını başkan Serdal Adalı'ya iletti.

Ayrılığı duyuran Beşiktaş'tan yapılan açıklamada "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın'ın sözleşmesi 18.05.2026 tarihi itibariyle karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Sergen Yalçın’a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

"HER MAÇ PROTESTO ENDİŞESİ İLE DEVAM ETMENİN ANLAMI YOK"

Sergen Yalçın'ın toplantıda, "Ne yaptım da bu taraftar beni bu kadar yalnız bıraktı?

Her maç protesto endişesi ile devam etmenin anlamı yok. Tazminat talebim yok. Beşiktaş'a bundan sonrası için başarılar diliyorum" sözleriyle taraftara olan kırgınlığını ilettiği öğrenildi.

TESİSLERİ TERK ETTİĞİ ANLAR

250 MİLYON LİRAYI BIRAKTI

Teknik direktörlük görevinden istifa eden Sergen Yalçın'ın 250 milyon liralık garanti ücretini bıraktığı öğrenildi.

İKİNCİ DÖNEMİNDE 1.79 PUAN ORTALAMASI YAKALADI

Beşiktaş'ta 2. dönemini tamamlayan Sergen Yalçın takımın başında 39 maça çıktı. 20 galibiyet 10 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan Sergen Yalçın, 1.79 puan ortalaması yakaladı.