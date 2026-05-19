Son dakika | Akın Gürlek'ten ROK ve Batuhan Karadeniz açıklaması! Yasa dışı bahiste herkese kırmızı bülten

RASİM OZAN KÜTAHYALI HAKKINDA KONUŞTU

Ankara'daki Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Gürlek, Kütahyalı’nın yasa dışı bahisten tutuklandığını ifade ederek, "Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen büyük bir operasyon söz konusu. Süreç tamamen MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) raporlarına bağlı olarak ilerliyor. O da bu para hareketleri esnasında MASAK takibine takılmış durumda. İllegal bahis sitelerine para gönderme, aracılık etme gibi iddialar var. Başsavcılığımız mali hareketleri inceleyerek kendi takdiri doğrultusunda bu kararı verdi." değerlendirmesini yaptı.



YASA DIŞI BAHİSTE YURT DIŞINDAKİ ŞÜPHELİLERİN HEPSİNE KIRMIZI BÜLTEN

Gürlek, yasa dışı bahis kapsamında aralarında eski futbolcu Batuhan Karadeniz dahil herkes hakkında kırmızı bülten çıkarıldığını açıkladı:

"Mevcut kanunlara göre, yasa dışı bahsi oynatan, buna aracılık eden, yer ve imkan sağlayan ya da bu sitelere para transferi gerçekleştirenlerin eylemleri suç teşkil ediyor. ​Yasa dışı bahis organizasyonlarında adı geçen ve yurt dışında bulunan şüphelilere yönelik adli süreçler kesintisiz sürdürülüyor. Dijital mecralara yönelik yaptırımlar da kararlılıkla uygulanıyor. Firari isimler ve erişim engelleriyle ilgili olarak da kamu düzenini ilgilendirdiği için bu sitelere yönelik hızlıca erişim engelleme kararları alınıyor. Yurt dışındaki şüphelilerin, aralarında adı geçen eski futbolcuların da bulunduğu isimlerin hepsine yönelik kırmızı bülten çıkarıldı."