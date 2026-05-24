Özgür Özel mafyatik tipler demişti! İşte CHP'nin kapısına dayanan siyahlılar

İstinafın CHP Kurultayı'na yönelik mutlak butlan kararını vermesinin ardından başlayan gerginlik, gece yarısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in yazılı başvurusuyla parti genel merkezine yönelik tahliye talebinde bulunulmasıyla arttı. Gelişmeler üzerine CHP yönetimi parti yöneticilerini Genel Merkez'e çağırırken, CHP Ankara İl Başkanlığı tarafından yapılan çağrıda da "Partimize sahip çıkmak için şimdi birlik zamanı" denilerek üyelerin ve vatandaşların Genel Merkez'e gelmesi talep edildi.

İSTANBUL'DAN ANKARA'YA: SİYAH TİŞÖRTLÜ VE ŞAPKALI KORUMALAR

Genel Merkez'deki bekleyiş sırasında kameralara yansıyan görüntüler, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. CHP Genel Merkezi binasında polis eşliğinde gerginlik çıkaran ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekillerinin yanında görülen kişilerin, siyah tişörtlü ve siyah şapkalı korumalar olduğu tespit edildi.

Aynı grubun geçmişteki bir başka olayda da yer alması dikkat çekti. CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, polis eşliğinde Sarıyer'deki eski il binasına girmeye çalışırken yine bu siyah tişörtlü korumalar grubu kendisine eşlik etmiş ve tepki toplamıştı.

CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, bu grubun kim olduğuna dair tartışmalar üzerine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması talebiyle verdiği soru önergesinde, "8 Eylül 2025 tarihinde CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında bulunan ve üzerlerinde siyah tişört olan kimliği belirsiz kişiler kimlerdir?" sorusunu yöneltmişti.

Bugün Genel Merkez önünde Kılıçdaroğlu ekibini koruyan siyah tişörtlü kişilerin varlığına karşı CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de sessiz kalmadı. Kılıçdaroğlu ekibinden kurultay için dönüş beklerken bu hamlenin gelmesini eleştiren Emir, “Birileri bir yerlerden buldukları bodyguardlarla, mafyavari tiplerle gelip genel merkezimizin kapısına dayanmayı tercih etmişlerdir” dedi.

ÖZGÜR ÖZEL: SABAH 07.00'DE MAFYATİK TİPLERLE GİRMEYE ÇALIŞTILAR

Genel Merkez önündeki siyah tişörtlü koruma grubuna ve yaşanan fiili gerilime ilişkin bir açıklama da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi. Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk'e konuşan Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün "Özgür beni arayacaktı" dediğini belirterek iki heyet arasındaki planlı görüşmeyi ve sabah saatlerinde kapıya dayanan grubun profilini şu sözlerle anlattı:

"Evveli gün konuştuk, dedim ki 'Parti Meclisi üyeleriyle değerlendireyim. Değerlendirdik, ortaya çıkan tabloyu kendisine söyledim. 'En hızlı şekilde kurultayı konuşmak üzere gelebilir arkadaşlar' dedik. İki isim belirledim, Suat Özçağdaş ve Murat Emir, o da iki isim belirledi Orhan Sarıbal ve Mahir Polat. Bu isimler saat 12.00’de buluşacaklardı ama bugün saat 07.00’den itibaren kapının önüne CHP üyesi olmayan iri yarı, Ankara’nın çeşitli barlarında, barların ismini de verebiliriz, bodyguard’lık yapan mafyatik tiplerle girmeye çalıştılar, arkadaşlar da ona izin vermedi, kapılar kitlendi, 'Kemal Bey’le arkadaşlar oturacak konuşacak, en kısa sürede kurultay talebi var, konuşalım' demişken onlar gelip burayı zorba bir yöntemle, mafyatik tiplerle, arkalarında polisle, kurultayı konuşmadan burayı ele geçirmeye çalışıyorlar."

Özel, kendisine yöneltilen "Ne yapacaksınız?" sorusuna ise, "Dışarıdaki mafyatik tiplerle bizim gençleri karşı karşıya getirmemeye çalışıyoruz" yanıtını verdi.