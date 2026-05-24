Bilgi Üniversitesi öğrencileri üç gündür eylemde: Rektör kampüse girişleri yasakladı

Bilgi Üniversitesi öğrencileri, kapatma kararının ardından başlattıkları eylemleri üçüncü gününde sürdürüyor. Rektörlük kampüse girişleri yasaklarken, kararı kabul etmediklerini söyleyen öğrenciler, eylem çağrılarını yineledi.

Resmi Gazete'de, Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla kapatılan Bilgi Üniversitesi’nin öğrenci ve akademisyenleri, karara karşı kampüsteki protestolarını üçüncü gününde de sürdürüyor.

Gece yarısı öğrencilerle görüşen Rektör Ege Yazgan, okulda öğrenci ve akademisyen girişine izin verilmeyeceğini söyledi. Kampüse erzak sokulmasına da izin verilmeyeceğini belirten rektörün kararını kabul etmeyen öğrenciler eylem çağrılarını tekrarladı.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, bugün saat 12.00'ye çağrı yaparken Bilgi Üniversitesi öğrencileri de saat 14.00'te Santralİstanbul kampüsüne çağrı yaptı.

KAMPÜSTE POLİS YOĞUNLUĞU

T24'ün haberine göre, öğrencilerin ve akademisyenlerin çağrısının ardından kampüsteki sivil polis yoğunluğu dikkat çekti.

Ana girişte ve tramvay girişinde bariyerler ve çevik kuvvetler yer aldı.

Öğrencilerin protesto çağrısı sürerken üniversiteden ise 'resmi tatil' açıklaması geldi:

"Kurban Bayramı nedeniyle kampüslerimiz 1 Haziran 2026 tarihine kadar kapalı olacaktır. Enerji Müzemiz ve kampüsümüzdeki işletmeler hizmet vermeyecektir."

