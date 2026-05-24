Son dakika | CHP Genel Merkezine tahliye talebi! Tansiyon yüksek

CHP Genel Merkezi önünde sabah saatlerinde tansiyon yükseldi. Bugün Kılıçdaroğlu'nun talebi üzerine genel merkez binasına tahliye kararının tebliğ edilmesi bekleniyor. Parti örgütlerinin “Şimdi partimize sahip çıkma zamanı” çağrısı yaptı. Çok sayıda partili genel merkez önünde toplandı.

KILIÇDAROĞLU DESTEKÇİLERİ İLE ARBEDE ÇIKTI

Halk TV muhabiri Gamze Altunay'ın aktardığı bilgilere göre bu sabah Kılıçdaroğlu’na yakın olan kişiler ile genel merkezde nöbet tutan grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen gerginlik arbedeye dönüşürken, taraflar birbirinden uzaklaştırıldı.

