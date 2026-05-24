CHP'li vekil Kılıçdaroğlu'na rest çekti: İstifa ederim

Mutlak butlan kararı sonrası CHP'de hareketli günler yaşanırken CHP Ankara milletvekili Adnan Beker, Kılıçdaroğlu'na resti çekti. Özgür Özel giderse CHP'den ayrılacağını söyleyen Beker, "Onu yalnız bırakmam. İstifa ederim" dedi.

CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı, parti içinde istifa ve bölünme tartışmalarını tetikledi. Mahkeme kararıyla genel başkanlık yetkilerinin Kemal Kılıçdaroğlu’na iade edilmesinin ardından, CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker’den Kılıçdaroğlu yönetimine yönelik sert bir çıkış geldi. Beker, Özgür Özel’in yanında olacağını söyledi.

CHP'Lİ VEKİL KILIÇDAROĞLU'NA REST ÇEKTİ

Gazeteci Fatih Altaylı’ya konuşan Adnan Beker, CHP’ye Özgür Özel’in davetiyle katıldığını hatırlatarak yeni dönemdeki pozisyonunu netleştirdi.

Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlık makamına getirilmesini kabul etmediğini belirten Beker, “Özgür Özel var ise ben varım, Özgür Özel yoksa ben yokum. Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkan olduğu parti ile benim işim olmaz” ifadeleriyle eski genel başkana rest çekti.

Parti grubundaki genel havaya da değinen Beker, en az 80 milletvekilinin Özgür Özel’den yana çok net bir tavır sergilediğini ve bu desteğin azalmayacağını iddia etti.

"İSTİFA EDERİM"

Özgür Özel’in görevine dönememesi durumunda CHP ile yollarını ayıracağının sinyalini veren Beker, bağımsız siyaset mesajı da verdi.

Süreçle ilgili kararlılığını vurgulayan Beker, “O ne yaparsa ben de onu yaparım. Giderse giderim, istifa ederse ederim. Ama Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanında olmam. Baktım Özgür Bey dönemiyor; bırakır bağımsız olarak yoluma devam ederim” dedi.

Kendi seçim otobüsünü Genel Merkez binası önüne çekerek Özel’e destek nöbetine katılan Beker, bu düşüncelerinin şahsi olduğunu ve diğer isimleri bağlamadığını da sözlerine ekledi.

