Bilgi Üniversitesi bir kapandı bir açıldı! Neler yaşandığı ortaya çıktı
Erdoğan'ın Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla kapatılan Bilgi Üniversitesi'nin daha sonra yeniden açılmasına karar verildi. Bu süreçte neler yaşandığını iktidara yakınlığıyla bilinen Ahmet Hakan anlattı.
Bilgi Üniversitesi, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla önce kapatılmış, ardından yine Resmi Gazete'de yayımlanan kararla açılmıştı.
Bilgi Üniversitesi öğrencileri kapatılma kararının ardından kampüste eylem yapmış, polis müdahalesinin ardından bazı öğrenciler gözaltına alınırken, bazı öğrencilere de biber gazlı müdahalede bulunulmuştu.
İŞTE MADDE MADDE YAŞANANLAR
Üniversitenin kapatılıp açılma sürecinde neler yaşandığını iktidara yakınlığıyla bilinen Ahmet Hakan açıkladı. Hürriyet'teki yazısında Cumhurbaşkanlığı çevrelerinden bilgi aldığını söyleyen Hakan, süreci madde madde açıkladı:
- Küçükçekmece 9’uncu Asliye Hukuk Mahkemesi, Bilgi Üniversitesi’nin kurucu vakfı için kayyum kararı verdi.
- Mahkemenin bu kararı, üniversitenin izninin iptalini de gerektiriyordu. Bu konuda bir takdir yetkisi söz konusu değildi.
- Böylece Cumhurbaşkanlığı makamı, üniversitenin faaliyet iznini iptal etti.
- Ancak bu kararın ardından üniversitenin kayyum heyeti, üniversitenin gidişatıyla ilgili YÖK’e olumlu rapor verdi. YÖK de kayyum heyetinin olumlu raporunu teyit ederek Cumhurbaşkanlığı makamına sundu.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu talebi dikkate alarak Bilgi Üniversitesi’nin faaliyetlerine devam etmesini uygun buldu.
