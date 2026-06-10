Sanatçılar Kılıçdaroğlu'na yasak getirince sosyal medya yıkıldı! İşte butlana şarkıcı önerileri

Bugün açıklama yapan 7 sanatçı, mutlak butlan kararının ardından CHP'nin başına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun eserlerini kullanmasını yasakladı.

Sanatçılardan gelen peş peşe yasakların ardından sosyal medya yıkılırken, butlan yönetimine şarkıcı önerileri yapıldı.

Çok sayıda kullanıcı tarafından Kılıçdaroğlu'na beste yapacak şarkıcı için Sinan Akçıl, Yavuz Bingöl ve Uğur Işılak isimleri önerildi.

İşte sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları:

BUGÜN 7 SANATÇIDAN YASAK GELDİ

Bugün açıklama yapan Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram, Zülfü Livaneli, "Hak

Hukuk Adalet" marşının bestecisi Ali Altay, Selda Bağcan, Cahit Berkay, Suavi ve Gülten Benli, Kemal Kılıçdaroğlu ve destekçilerinin eserlerini kullanmasına izin vermeyeceklerini

belirtmişti.

Daha önce Onur Akın ve Grup Yorum da benzer bir açıklama yaparak butlan yönetiminin eserlerini kullanmasını yasaklamıştı.