Kılıçdaroğlu'na beste yasaklarının ardı arkası kesilmiyor! Şarkısını kullanacağı sanatçı kalmadı

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden usta sanatçı Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram, Zülfü Livaneli, "Hak Hukuk Adalet" marşının bestecisi Ali Altay ve usta sanatçı Selda Bağcan CHP'deki 'mutlak butlan' kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu ve destekçilerinin eserlerini kullanmasına izin vermeyeceklerini açıkladı.

Kılıçdaroğlu'nun, dün CHP Genel Merkezi'ndeki konuşması öncesi Edip Akbayram'ın "Meydan Türküsü" isimli şarkısı çalınmıştı.

Sosyal medya hesabından annesi ve kendi adına açıklama yapan Türkü Akbayram, mutlak butlan kararıyla CHP'nin başına getirilen Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, babasına ait

eserlerin kullanılmasını yasakladı.

"HAYATI BOYUNCA SAVUNDUĞU DEMOKRATİK ANLAYIŞLA ÖRTÜŞMÜYOR"

Akbayram, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Biz; halkın sanatçısı, değerli eşimiz ve babamız Edip Akbayram adına, gördüğümüz lüzum üzerine bu kısa açıklamayı kamuoyuyla paylaşmak istedik.

Ülkemizde, özellikle de son dönemde Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yaşanan gelişmeleri dikkatle ve üzüntüyle takip ediyoruz.

Edip Akbayram, yaşamı boyunca demokrasiye, özgürlüğe, halkın iradesine ve toplumsal adalete inanan; sanatını da bu değerler doğrultusunda üreten bir sanatçı olmuştur. Yıllardır ödünsüz biçimde sürdürdüğü bu duruş, yalnızca sanatının değil, yaşamının da temel ilkelerinden biri olmuştur.

Bu çerçevede, kamuoyunda 'mutlak butlan'” olarak anılan süreç ve beraberinde yaşanan gelişmelerin; Edip Akbayram’ın hayatı boyunca savunduğu demokratik anlayışla örtüşmediğini düşündüğümüzü ifade etmek isteriz. Toplumun geniş kesimlerinde karşılık bulan kaygıları, kırgınlıkları ve demokrasiye ilişkin hassasiyetleri görmezden gelmemiz mümkün değildir.

Bu nedenle, Edip Akbayram’ın yorumladığı eserlerin, kamuoyunda mutlak butlan sürecinin temsilcisi veya destekleyicisi olarak görülen kişi, grup ve organizasyonlar tarafından siyasi etkinliklerde kullanılmasına izin vermediğimizi beyan eder, kamuoyunun bilgisine sunarız.

Hassasiyetimiz; Edip Akbayram’ın sanatının ve mirasının, yıllarca savunduğu ilke ve değerlerle uyumlu biçimde yaşatılmasıdır."

Beste yasaklarının ardı arkası kesilmezken bir açıklama da usta sanatçı Selda Bağcan'dan geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bağcan, şu ifadeleri kullandı:

"Butlanla gelen mevcut CHP Merkezinin; sesimi, bestelerimi ve kayıtlarımı herhangi bir etkinlikte, yayında ve siyasi çalışmada kullanmasına iznim yoktur."

"BESTELERİMİ KULLANMASINA İZNİM YOKTUR"

Usta sanatçı Zülfü Livaneli cephesinden de açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Livaneli, "Butlanla gelen şu anki CHP Genel Merkezinin bestelerimi kullanmasına iznim yoktur" ifadelerini kullandı.

"GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’TEN ÖZÜR DİLİYORUM"

Müzisyen Ali Altay da, Kılıçdaroğlu'na hediye ettiği şarkının kullanımını yasakladı:

Ali Altay, 2020 yılında "Hak-Hukuk-Adalet" isimli bir şarkı yaptığını hatırlatarak butlan yönetimi tarafından kullanılmasını yasakladı. Açıklamasında "Size geçmişte siyasi hayatınıza şarkılar ile hizmet vermiş bir sanatçı olarak kendimden, size oy vermesi için ikna ettiğim insanlardan, CHP ve Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bugün açıklama yapan Suavi, Gülten Benli ve geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Onur Akın da Kılıçdaroğlu ve destekçilerinin eserlerini kullanmasına izin vermeyeceklerini açıklamıştı.

Butlan yönetimine sanatçılarda gelen üst üste yasakların ardından CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'dan açıklama geldi.

"MAHZUNİ'NİN DEDİĞİ GİBİ: YUH YUH!"

"Butlan yönetimine sanatçılar bir bir ders veriyor" diyen Akdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: