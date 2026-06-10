Kılıçdaroğlu'na bir yasak daha geldi! Yasal süreç uyarısı

Sanatçı Suavi, CHP'deki 'mutlak butlan' kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu ve destekçilerine yönelik bir karar aldı. Suavi, alınan mutlak butlan kararıyla makam koltuğuna atanan Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, kendisine ait eseri parçaların kullanılmamasını istedi. Sanatçı, şarkılarının uyarısına rağmen kullanılmaya devam edilmesi halinde sürecin takipçisi olacağını vurguladı.

"BUTLAN İLE GÖREVE GELENLER..."

Aldığı kararın gerekçesini ve sınırlarını çizen Suavi, kamuoyuna yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Değerli dostlar… Bana ait olan ve/veya yorumcusu olduğum hiçbir eserimin-eserin BUTLAN ile göreve gelenler ve onun tarafı olanlar eliyle, herhangi bir ortamda kullanılmasını istemediğimi… olası izinsiz kullanımlara karşı sürecin takipçisi olacağımı paylaşmak isterim. Saygıyla”

İLK YASAK ONUR AKIN'DAN GELMİŞTİ

Sanat camiasından 'mutlak butlan' kararına ve Kılıçdaroğlu yönetimine yönelik gelen ilk kısıtlama bu değil. Öte yandan, daha önce sanatçı Onur Akın da benzer bir açıklama yaparak şarkılarının siyasi arenada kullanılmasını yasakladığını duyurmuştu. Akın, eserlerinin izinsiz bir şekilde kullanılmaya devam edilmesi halinde doğrudan yasal yollara başvuracağını açıklamıştı.