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Halk TV Türkiye Cuma günü okullar tatil edildi: MEB açıkladı

Cuma günü okullar tatil edildi: MEB açıkladı

MEB, LGS hazırlıkları nedeniyle Cuma günü okulların tatil edildiğini açıkladı.

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Cuma günü okullar tatil edildi: MEB açıkladı
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Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav öncesinde okul binalarının sınava hazırlanması amacıyla yeni bir düzenleme yaptı.

CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİL EDİLDİ

A Millî Futbol Takımı’nın Dünya Kupası’ndaki Paraguay karşılaşması nedeniyle sınav tarihinin 14 Haziran’dan 13 Haziran Cumartesi gününe alınmasının ardından, sınav hazırlıklarının eksiksiz tamamlanabilmesi için 12 Haziran Cuma günü eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Cuma günü okullar tatil edildi: MEB açıkladı - Resim : 1

MEB AÇIKLADI

Bakanlığın açıklamasına göre Türkiye genelindeki ilkokul, ortaokul ve liselerde 12 Haziran Cuma günü eğitim yapılmayacak.

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Bu süreçte sınav merkezleri dezenfekte edilecek, salon düzenlemeleri tamamlanacak ve öğrencilerin sınava sağlıklı koşullarda girebilmesi için gerekli hazırlıklar gerçekleştirilecek.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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