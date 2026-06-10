Ölü bulunan Irmak öğretmenin ses kaydı ortaya çıktı! Okul müdürü gözaltında

Ağrı’da 24 yaşındaki öğretmen Irmak Ayşe Koparan’ın evinde ölü bulunmasının ardından soruşturma yeni bir boyut kazandı. Okul müdürünün gözaltında olduğu öğrenilirken Koparan'ın ses kaydı da ortaya çıktı. Koparan’ın, ölümünden önce görev yaptığı okulda yaşadığı sorunları dilekçelerle resmi makamlara bildirdiği ortaya çıkarken, kendisine ait olduğu belirtilen bir ses kaydında okul müdürüyle yaşadığı gerilimi anlattığı görüldü. Genç öğretmenin dilekçelerinde hakaret, fiziksel şiddet ve okulda öğrencilere yönelik şiddet iddiaları yer aldı. Hakkındaki iddiaların odağındaki okul müdürü Melahat İ’nin gözaltına alındığı öğrenildi.

Ağrı’nın Hamur ilçesinde öğretmen olarak görev yapan Irmak Ayşe Koparan, 7 Haziran’da Ağrı merkezdeki evinde ölü bulundu. Genç öğretmenin ölümünün ardından hem adli soruşturma hem de idari inceleme başlatıldı.

Koparan’ın geride bıraktığı dilekçelerde, görev yaptığı okulda yaşadığı sorunları resmi makamlara bildirdiği ortaya çıktı.

Koparan, şubat ayında öğretmen olarak göreve başladı. Koparan’ın ilk olarak Hamur ilçesine bağlı, ulaşım ve barınma koşullarının zor olduğu bir köy okuluna atandığı belirtildi.

Halk TV'de İsmail Saymaz'ın aktardığına göre; Koparan’ın daha sonra ulaşım ve barınma sorunlarını gerekçe göstererek verdiği dilekçeler sonucunda, ilçe merkezine daha yakın bir okula geçici görevlendirme ile geçtiği aktarıldı.

Halk TV'de aynı yayında konuşan İbrahim Kahveci ise yayında, Koparan’ın arkadaşlarıyla yaptığı bir ses kaydına ulaştığını belirterek, köyde kalacak yer olmadığını söyledi. Kahveci, Koparan’ın bu nedenle her gün taksiyle gidip geldiğini ve bunun için günlük 3 bin lira ödediğini aktardı.

Koparan’ın geçici görevlendirildiği okulda müdür Melahat İ. ile sorunlar yaşadığı belirtildi. Bu gerilimin zamanla büyüdüğü, öğretmen servisinde yaşanan tartışmanın fiziksel müdahale boyutuna ulaştığı ve olayın ardından idari soruşturma açıldığı iddia edildi.

Koparan’ın görev yaptığı Karakazan İlkokulu’nda yaşananlara ilişkin tuttuğu tutanakta, okul müdürü Melahat İ'nin kendisine hakaret ettiğini ve tokat attığını söylediği aktarıldı.

OKUL MÜDÜRÜNÜN HAKARETLERİ TUTANAKTA

Koparan’ın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne verdiği dilekçelerde, okul müdürü Melahat İ'nin sadece kendisine değil, öğrencilere de şiddet uyguladığını bildirdiği belirtildi.

Koparan’ın, öğrencilere yönelik şiddeti bildireceğini söylediğinde Melahat İ'nin kendisini odasından kovduğunu aktardığı ifade edildi. Dilekçeye göre Melahat İ'nin Koparan’a şu sözleri söylediği belirtildi:

MÜDÜR: BEN MÜDÜRÜM İSTEDİĞİMİ YAPARIM

Koparan’ın bir başka dilekçesinde ise 17 Nisan’daki tartışmada Melahat İ'nin kendisine "çingene", "gerizekalı", "varoş" diye hakaret ettiğini öne sürdüğü ve ardından iki kez tokatlandığını belirttiği aktarıldı.

Koparan’ın tutanağında şu ifadeler yer aldı:

"Karakazan İlkokulu'nda okul öncesi öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Okul öğretmenlerinin bulunduğu serviste, okulumuz müdürü Melahat İ. ile aramızda yaşanan tartışma sırasında bu kişi tarafıma yönelik olarak 'Çingene, sende aşağılık psikolojisi var. Çocukluğunda ne yaşadın acaba? Sıkıntılı bir insansın. Geri zekalı' şeklinde hakaretlerde bulunmuştur. Sözlü tartışma sırasında müdür Melahat İ. tarafından tarafıma fiziksel saldırıda bulunulmuş ve yüzüme tokat atılmıştır. Tarafımca kendimi korumak ve uzaklaşmak amacıyla refleks olarak geri çekilmeme ve hareketini engellememe yönelik davranmama rağmen ikinci kez tokat atılmıştır. Kendisinin saldırısı ancak diğer öğretmenlerin araya girmesiyle engellenebilmiştir. Olay sonrası serviste bulunduğum yerden ayrılarak yerimi değiştirmeme ve servisin arka kısmına geçmeme rağmen söz konusu kişi hakaret ve kışkırtıcı söylemlerine devam etmiştir. Tarafıma yönelik gerçekleştirilen fiziksel saldırı ve hakaret içerikli eylemler nedeniyle ilgili adli makamlara başvurarak ifade verdiğimi ve şikayetçi olduğumu beyan ederim."

Koparan’ın dilekçelerinde okulda yaşanan başka sorunlara da yer verdiği öğrenildi.

Buna göre Koparan, okulda hijyen sorunları bulunduğunu ve temizlik yaptığını anlattı. Öğretmenlerden özel günler için evde yemek yapmalarının istendiğini, bazı ihtiyaçlar için para toplandığını ve hafta sonları da okula çağrılabileceklerinin söylendiğini belirtti.

YENİDEN KÖY OKULUNA GÖNDERİLDİ

İsmail Saymaz’ın aktardığına göre, okul müdürüyle yaşanan gerilimin ardından Koparan yeniden kendi köy okuluna gönderildi. Bu kararın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kaymakamlık onayıyla alındığı belirtildi.

Buna karşılık, hakkında iddialar bulunan okul müdürü Melahat İ'nin görevine devam ettiği aktarıldı.

Saymaz'ın aktardığına göre; Eğitim-Sen, Koparan’ın aday öğretmen statüsünde olduğu ve bu nedenle mesleğini kaybetme kaygısı yaşadığı ifade edildi.

SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Yayında Koparan’a ait olduğu belirtilen bir ses kaydından da bölüm yayımlandı. Koparan, kayıtta okul müdürüyle yaşadığı sorunları şöyle anlattı:

"Şöyle başladı aslında. Zaten ufak tefek sorunlar vardı. Yani müdürün şöyle bir huyu var; sinirle böyle bağırıp çağırıyordu, sonra özür diliyordu davranışlarından. Sonra hocam bir gün müfettiş geldi. Hiçbir evrağı yokmuş. Evrağı olmadığı için okuldaki 12 öğretmeni saat 5'e kadar falan bekletti. Ama bekletme sebebi olarak bize bir görev vermiyor. Diyor ki 'Servis beni beklemek zorunda, isterseniz taksiyle gidin.' Açıklaması bu. Sonra orada tüm öğretmenler konuştu falan. O bağırdı çağırdı, hatta beni odasından kovdu orada. Ben de bunun..."

Saymaz, Koparan’ın geride bir not bırakmadığını da söyledi.

KOPARAN NASIL BULUNDU?

Irmak Ayşe Koparan’dan bir süre haber alamayan arkadaşları ve meslektaşları durumdan endişelendi. Telefon aramalarına yanıt vermeyen Koparan’ın evinin kapısı da açılmayınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine Ağrı merkez Abide Mahallesi Bey Sitesi’ndeki adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapının açılmaması üzerine eve çilingir yardımıyla girildi.

Ekipler, Koparan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri incelemesinin ardından Koparan’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Ağrı Valiliği, Koparan’ın ölümüyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada adli soruşturma başlatıldığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından müfettiş görevlendirildiği bildirildi.

Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Hamur ilçemizde öğretmen olarak görev yapan Irmak Ayşe Koparan’dan 07.06.2026 tarihinde haber alınamadığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine ilgili ekiplerce gerekli inceleme ve araştırmalar gerçekleştirilmiş, yürütülen çalışmalar neticesinde Irmak Ayşe Koparan’ın hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Meydana gelen ası suretiyle intihar olayıyla ilgili olarak Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma başlatılmış olup, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla soruşturma süreci titizlikle yürütülmektedir. Ayrıca Valiliğimiz talimatları doğrultusunda İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nce de konunun idari yönden incelenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla müfettiş görevlendirilmiştir. Süreç, ilgili kurumlar tarafından yakından takip edilmekte olup, soruşturma ve incelemelerin sonucunda ortaya çıkacak tespitler doğrultusunda gerekli işlemler tesis edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

OKUL MÜDÜRÜ GÖZALTINDA

Nefes'in haberine göre; okul müdürü Melahat İ'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

Koparan’ın ölümüne ilişkin Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma devam ediyor. Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü de olayın idari yönünü incelemek üzere müfettiş görevlendirdi.

Koparan’ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.