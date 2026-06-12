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Arda Güler için karar verildi: Mourinho hiç vakit kaybetmedi

Real Madrid'de teknik direktörlük görevine Jose Mourinho getirildi. Portekizli teknik adam, Arda Güler için kararını hemen verdi. Güler gelecek sezon orta sahaya önderlik edecek.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Arda Güler için karar verildi: Mourinho hiç vakit kaybetmedi

Bu sezon büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Real Madrid'de gerçekleşen seçimlerde Florentino Perez yeniden başkanlığa seçildi.

MOURINHO YENİDEN REAL MADRID'DE

Florentino Perez'in seçilmesinin ardından teknik direktör kararı da resmen açıklandı. Sezon başına kadar Fenerbahçe'yi çalıştıran Jose Mourinho, 3 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

Arda Güler için karar verildi: Mourinho hiç vakit kaybetmedi - Resim : 1

ARDA GÜLER'İ EN VERİMLİ ŞEKİLDE KULLANMAK İÇİN ÇALIŞIYOR

Portekizli teknik adamın anlaşmasının hemen ardından Arda Güler kararı da belli oldu. AS'ta yer alan habere göre Mourinho, milli futbolcuyu en verimli şekilde değerlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

ORTA SAHAYA ARDA GÜLER ÖNDERLİK EDECEK

Cabellos'la yollarını ayırmayı planlayan Jose Mourinho'nun 2 orta saha transferi istediği öğrenildi. Portekizli teknik adamın gelecek sezon orta sahaya Arda Güler'in önderlik etmesini istediği ifade edildi.

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FENERBAHÇE'DEYKEN DE KİRALAMAK İSTEMİŞTİ

Haberde ayrıca Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde de Arda Güler'i kiralamak istediği vurgulandı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Arda Güler Jose Mourinho Fenerbahçe Real Madrid
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