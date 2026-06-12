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Halk TV Spor Murat Ülker seçim biter bitmez duyurdu: Fenerbahçe'ye özel sürpriz

Murat Ülker seçim biter bitmez duyurdu: Fenerbahçe'ye özel sürpriz

Murat Ülker'in talimatıyla Fenerbahçe özel seri Halley'ler tasarlandı. Özel Halley'ler ilk kez olağanüstü genel kurulda üyelere dağıtıldı. Ülker seçimin ardından yaptığı paylaşımla yakın zamanda satışa çıkacağını duyurdu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Murat Ülker seçim biter bitmez duyurdu: Fenerbahçe'ye özel sürpriz

Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul geçtiğimiz hafta düzenlendi. Rekor bir oy almayı başaran Aziz Yıldırım rakibi Hakan Safi'yi geçerek başkanlığa seçildi.

Olağanüstü genel kurul boyunca üyelere dağıtılan sarı-lacivertli 'Halley'ler dikkat çekti.

FENERBAHÇE ÖZEL SERİSİ ÇIKIYOR

Paketler sosyal medyada günden olurken Murat Ülker'in talimatıyla seri üretime geçildi. Fenerbahçe özel seri Halley'lerin önümüzdeki günlerde satışa sunulacağı ifade edildi.

MURAT ÜLKER BİZZAT GÖSTERDİ

Murat Ülker yaptığı paylaşımla özel seriyi bizzat duyurdu. Ülker, Halley'den kendisine gelen paketi gösterdi.

Ülker'e yollanan pakette "Sayın Murat Ülker, 'Halley Arkanda' diyerek Fenerbahçe'ye desteğimizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda hazırladığımız özel taraftar paketini ilk sizlere takdim etmekten memnuniyet duyuyoruz" denildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe Murat Ülker
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