Son Dakika | Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin aynısını bugün de Erdoğan'dan duyduk! "Topyekün ayaklanmaktan ..."

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, bugün de Kemal Kılıçdaroğlu ile aynı söylemde buluştu. Erdoğan üstelik bu sefer neredeyse Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının aynısını yaptı. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun CHP Grup Toplantısı tartışmasında, "Topyekün halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki" sözlerinin bir benzerini şöyle kurdu:

"Hatta bazıları çıkmış, sırf kaybettikleri koltuklarını korumak için topyekün ayaklanmaktan bahsediyor. Hırsları boylarını aşan bu şahsiyetlere sormak lazım; hayırdır, siz milletvekili misiniz yoksa militan mısınız?"

Erdoğan, geçtiğimiz gün AKP Grup Toplantısı'nda da Kemal Kılıçdaroğlu ile aynı söylemde buluşmuştu. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye yönelik, 'pavyon, rüşvet' ifadelerini tekrarlamıştı.

İMRALI SÜRECİ İÇİN DE 'TEMPO' MESAJI GELDİ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Selimiye Camii Şerifi'nin Restorasyon Sonrası Yeniden İbadete Açılışı ile Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılışı ve Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu.

Erdoğan, konuşmasında CHP'deki butlan süreci nedeniyle çıkan tartışmalarda AKP iktidarının da müdahil olduğu iddiasını bir kez daha reddetti. CHP'yi eleştiren Erdoğan, konuşmasında İmralı Süreci için de, "Bu hedefe giden yolda şimdiye kadar çok önemli mesafe katettik. İnşallah tempomuzu biraz daha artıracağız" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye'nin artık gereksiz tartışmalarla kaybedecek tek bir saniyesi yok. Bu aziz milletin, ana muhalefetin koltuk kavgalarıyla heba edecek tek bir anı, boşa harcayacak tek bir günü yok.

Etrafımızda olan bitenler muhalefetin gündeminde olmasa da inanıyorum ki sizler hadiseleri takip ediyorsunuz. Henüz bir kriz çözülmeden bakıyorsunuz ertesi gün yenisi başlıyor. Füze ve bomba seslerinin çocuk çığlıklarını bastırdığı günler yaşıyoruz. Yarın ne olacağını, nerede silahların patlayacağını kimse kestiremiyor.

İşte görüyorsunuz; Rusya-Ukrayna savaşı bitmeden şimdi bölgemiz İran'a yönelik saldırıların ağır ekonomik faturasını ödüyor. Gazze ve Lübnan'da siyonist katiller her türlü hukuku, kuralı, ilkeyi ayaklar altına alarak kan dökmeye devam ediyor. Karadeniz'de sorunlar devam ederken Doğu Akdeniz'de yeni tezgahlar kurulduğunu, yeni oyunlar oynandığını görüyoruz. Bölgemiz ve dünyamız belki de İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki en kritik gelişmelere şahit oluyor.

İktidar ve Cumhur İttifakı olarak hem Türkiye'yi bu ateş çukurundan uzak tutmaya hem de hizmet ve eser siyasetimizi sürdürmeye çalışıyoruz.

Terörsüz Türkiye sürecimizle ise ülkemizin yarım asırlık bir sorununu kalıcı biçimde çözmenin gayretindeyiz. Terörün karanlık gölgesini önce ülkemizin, sonra bölgemizin üzerinden tamamen kaldırmak istiyoruz. Bu hedefe giden yolda şimdiye kadar çok önemli mesafe katettik. İnşallah tempomuzu biraz daha artıracağız.

Bizim tek bir derdimiz vardır; o da 86 milyonun huzuru ve güvenliğidir.

"Bizim tek bir hedefimiz vardır, o da Türkiye Yüzyılı'nın inşasıdır. Bizim tek bir arzumuz vardır, o da milletimizin duasına mazhar olmaktır. 23 yıldır hep Hakk'ın rızasını umarak halkımız için çalıştık, çabaladık, ter döktük, mücadele ettik. Türkiye'yi ilklerle tanıştırdık.

Türkiye'yi devler ligindeki bir ülke konumuna yükselttik. Bütün engellere rağmen, bütün engellemelere rağmen iç politikada, dış politikada, demokratikleşmede kelimenin tam anlamıyla devrim yaptık. İnşallah daha fazlasını yapacağız. Millet olarak hep birlikte çok daha güzel günler göreceğiz.

Kayıkçı kavgalarının asla tarafı olmayacak, 86 milyon için eser üretmeye, hizmet üretmeye devam edeceğiz. Şunu burada altını çizerek ifade ediyorum: Biz başkalarıyla değil, kendimizle yarışıyoruz. Biz başkalarının iç meseleleriyle değil, milletin sıkıntılarıyla ilgileniyoruz.

Buna rağmen haberlere baktıkça Türk siyaseti adına, bu ülkenin ana muhalefeti adına inanın biz üzülüyoruz. Millet işi gücü bıraktı, aksiyon filmi izler gibi her gün CHP'yi izliyor. Siyasi parti değil, sanki dövüş kulübü. Herkes bir başkasına yumruk atmanın, bir başkasına çelme takmanın, tuzak kurmanın peşinde. Herkes bir ucundan tutmuş, Gazi Mustafa Kemal'in partisini oradan buraya çekiştiriyor.

Hatta bazıları çıkmış, sırf kaybettikleri koltuklarını korumak için topyekün ayaklanmaktan bahsediyor. Hırsları boylarını aşan bu şahsiyetlere sormak lazım; hayırdır, siz milletvekili misiniz yoksa militan mısınız?

Ne zamandan beri anarşi muhalefetin politika aracı haline geldi? Ne zamandan beri sokakları karıştırmak siyaset oldu, hak arama oldu? Kimse kusura bakmasın. Hangi bahaneyle olursa olsun, bu aziz milletin huzuruna kastedilmesine AK Parti olarak biz müsaade etmeyiz."