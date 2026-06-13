Bursa Hayvanat Bahçesi'nin favori sakinleri Ay ve Güneş 1 yaşına girdi

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Bakıcı Yasin Yurtlu yavruların sağlıklı geliştiğini belirterek neslin devamına verdikleri önemi vurguladı.

"Maalesef nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanlardan biri de bunlar. Elimizden geldiğince nesillerini devam ettirmeye çalışıyoruz. Onlara en iyi ortamı ayarlayıp sağlıklı, huzurlu, mutlu bir şekilde hayatlarına devam etmeleri için elimizden geldiğince özenli davranıyoruz."