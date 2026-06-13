Bursa Hayvanat Bahçesi'nin favori sakinleri Ay ve Güneş 1 yaşına girdi
Bursa Hayvanat Bahçesi'nde geçen yıl dünyaya gelen "Ay" ve "Güneş" adlı kırmızı panda yavruları 1 yaşını özel hazırlanan pastayla kutladı. Nesli tükenme tehlikesi altındaki türün Türkiye'deki üreme başarısı dikkat çekiyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvanat bahçesinde geçen yıl haziranda dünyaya gelen ikiz kırmızı pandalar "Ay" ve "Güneş" 1 yaşına bastı.
Görevliler yavrular için yulaf, mısır gevreği, elma ve armuttan pasta şeklinde özel mama hazırladı.
Yavrular günlük beslenme düzenlerinde elma, armut, muz, bambu ve mısır gevreğiyle besleniyor.
Sıcağa karşı hassas olan kırmızı pandalar aşırı sıcak ve soğuk havalarda klimalı odalarda barındırılıyor.
Ana vatanı Himalayalar olan kırmızı pandalar, Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği'nin (EAZA) Nesli Tehlike Altındaki Türler Üreme Programı (EEP) kapsamında yetiştiriliyor. İkiz yavrular da bu program çerçevesinde dünyaya geldi.
Bakıcı Yasin Yurtlu yavruların sağlıklı geliştiğini belirterek neslin devamına verdikleri önemi vurguladı.
"Maalesef nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanlardan biri de bunlar. Elimizden geldiğince nesillerini devam ettirmeye çalışıyoruz. Onlara en iyi ortamı ayarlayıp sağlıklı, huzurlu, mutlu bir şekilde hayatlarına devam etmeleri için elimizden geldiğince özenli davranıyoruz."
EAZA'ya tam üye olan Bursa Hayvanat Bahçesi 206 bin 600 metrekarelik alanında 123 türden bin 123 hayvana ev sahipliği yapıyor. Türkiye'de kırmızı pandalar sadece burada bulunuyor.
Yılda yaklaşık 1 milyon kişinin ziyaret ettiği tesiste kırmızı pandalar en çok ilgi gören türlerin başında geliyor.
(AA)