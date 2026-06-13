Tam da Avustralya maçına saatler kala: Montella 3 yıldızla ilgili kötü haberi verdi
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Avustralya maçı öncesi 3 yıldız oyuncuyla ilgili kötü haberi verdi. Montella, "Kafamda bazı soru işaretleri var" dedi.
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında yarın Kanada'da Avustralya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, maçın oynanacağı Vancouver'daki BC Place'te düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Montella, şöyle konuştu:
"Dünya kupasında karşılaşacağımız zorlukların farkındayız ama bunun üstesinden gelebileceğimize inanıyoruz ve tadını çıkarmak istiyoruz. Ülkemizi gururlandırmak istiyoruz. Tutkulu bir takımımız var, sorumluluğu hissediyoruz, milyonların bizi desteklediğini ve büyük beklenti olduğunu da biliyoruz. Futbolcularımızla konuşurken kendi oyunlarını oynamalarını ve rahat olmaları gerektiğini söyledim. Bugüne kadar nasıl yaptıysak bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Aceleci olmayacağız, sabırlı bir şekilde kendi oyunumuzu ortaya koyacağız."
"Avustralya'nın disiplinli ve fizikli oyunculara sahip olduklarını gördük. Hız, onlar için zorluk çıkarabilir. Ben de zorlu bir maç bekliyorum, tıpkı Kosova’da olduğu gibi her türlü şeye hazırız. Avustralya ön tarafta hızlı futbolculara sahip, kodlanmış bir şekilde oynayabiliyorlar, fazla fırsat vermeden kendi oyunumuzu oynamamız gerekiyor. Rakibimizin fiziksel bir takım olduğunu biliyoruz. Yarın maçta fiziksel oyun göstermemiz gerekecek ama teknik olarak da oynamamız gerekiyor. Tüm özelliklerimizi barındıran bir oyun oynamalıyız."
"Grubumuzda takımlar son derece dengeli, 4 takım da grup aşamasından başarıyla çıkmayı umut ediyor. İyi bir iş çıkaracağımıza inanıyoruz, elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Diğer maçlarda da çok önemli puanlar alabilirsiniz ama elbette ilk maç belirleyici olacak diye düşünüyorum. Galip gelmek takımımıza gelecekte önemli bir avantaj kazandıracaktır. Kendi maçımıza odaklanmamız gerek, rakipleri düşünmeden adım adım ilerlemeliyiz."
"Yetenek bu maç için belirleyici olabilir ama sonuç tüm takımın vereceği çabayla belirlenecek. Avustralya zihinsel olarak çok güçlü ve dayanıklı, top geldiğinde ne yapmaları gerektiğini çok iyi biliyor. Dayanıklı bir takım var karşımızda, her takım onlar gibi oynayamaz, kompakt bir oyun sergiliyorlar. Beslendikleri kontra ataklar var, bunları engellememiz ve bu tuzaklara düşmememiz gerekiyor. İki hazırlık maçı oynadık, iyi yaptığımız ve iyileştirmemiz gereken şeyler vardı, son 10 günde bunun üzerine çalıştık. Ofansif ve defansif anlamda hazırlık maçlarına göre daha iyi performans göstermeliyiz."
"Kanada'daki karşılamayı görünce kendimizi evde hissettik, birçok Türk taraftar vardı, yanımızda oldukları için çok teşekkür etmek istiyorum. Onları her yerde görüyoruz, her ne kadar konuşacak vakit olmasa da sevgilerini hissediyoruz. Vancouver çok güzel bir şehir, ilk kez burada bulunuyorum. Çok güzel bir saha ve stadyum var. Bütün koşullar iyi başlamamız için yeterli."
"Her ne şekilde oynayacağımıza bağlı olarak maçta yapmamız gereken özel şeyler var. Tabii ki rakip takımın özelliklerine göre hazırlanmanız gerek, bunun üzerine çalıştık. Her zaman rakiplerimizin oyunlarını dikkate aldık. Çok sıkı çalıştık, rakibimizin de sıkı çalıştığını biliyoruz. Doğru hamleleri yapmamız gerekiyor, tüm futbolcularımız bazı zorlukları aşarak oynuyor. Arda, Hakan ve Kenan’la şu anda 100 dakikayı çıkarabileceklerini düşünmüyorum. Bununla alakalı kafamda bazı soru işaretleri var." (AA)