Özgür Özel kıyamet senaryosunu Halk TV'de açıkladı

CHP Lideri Özgür Özel, mutlak butlan kararının ardından ilk kez Halk TV'ye konuk oldu. Özgür Özel'in dünkü açıklamaları Türkiye'nin gündemine oturdu, çok konuşuldu. Özel'in açıklamaları CHP'nin ilerideki yol haritasına ilişkin çarpıcı bir perspektif sundu. Gazeteciler Bengü Şap Babaeker, Kürşad Oğuz ve Gökmen Karadağ'ın sorularını yanıtladı. Özel, temel hedeflerinin yeni bir parti kurmak değil, CHP’yi geri almak olduğunu söyledi. Özel, 'kıyamet' olarak nitelediği senaryoyu da anlattı.

Özel, yeni parti tartışmalarına ilişkin soruya, “Şimdi ben şunu söyleyeyim. Temel motivasyonumuz zaten partiden ayrılmak değil. Bir kere bunu söylemem lazım.” yanıtını verdi. CHP seçmeninin duygusunu ve sokağın sesini doğru okuduğunu belirten Özel, bu süreçte aceleci bir karar almayacaklarını vurguladı.

CHP’de yaşanan ihraç ve disiplin süreçlerine de değinen Özel, mücadeleyi parti içinde sürdürmek istediklerini ifade etti. Özel, “Ama biz mücadelemizi partimizde kalmak için verelim, çünkü bu partiyi zor günde arkadaşlarını sırtından vuranlar, arkadaşlarını terk edenler, TGRT söylemiyle partisine leke sürenler değil; iyi günde - kötü günde partisini sahiplenenler bu partinin gerçek evlatları ve sahipleri.” dedi.

"MOTİVASYONUMUZ PARTİMİZİ GERİ ALMAK"

Özel, çaresiz kalınması halinde gerekli adımların atılacağını da belirtti. “Ama böyle çaresiz kaldığımız noktada yapmamız gerekeni yaparız ama temel motivasyonumuz bir parti kurmak falan değil bizim. Temel motivasyonumuz partimizi geri almak. Partimizi geri almak, ülkemizi geri almak. Öyle bakıyorum.” ifadelerini kullandı.

"KIYAMET SENARYOSUNU" ANLATTI

Yayında kendisine “kıyamet senaryosu” olarak tarif ettiği ihtimal de sorulan Özel, sürecin uzaması ve olası bir baskın seçim durumunda nasıl bir yol izlenebileceğini anlattı.

Özel, “Kıyamet senaryosu şöyle bir şey var. Nasıl söyleyeyim size. Şimdi bu arkadaşlar partiyi almış, bugün dedikleri gibi tarih veremiyoruz, daha mahkeme bitmedi. Mahkeme uzamış uzamış uzamış, bitmiyor bitmiyor bitmiyor. Bunlar yapmıyor, baskın seçim gelmiş. Bu arkadaşların toplumda bir karşılığı yok.” dedi.

Böyle bir tabloda doğru adayla seçime girilmesi gerektiğini söyleyen Özel, seçime başka bir parti çatısı altında girme ya da yeni bir parti kurma ihtimalinin de ancak “kıyamet senaryosu” kapsamında değerlendirilebileceğini belirtti.

Özel, “Ne yapacağız? Doğru adayı çıkarıp koyacağız, listeleri de verecek bir partiyle listemizi vereceğiz. Bir partiye mi katılacağız, kuracağız mı bilmem ne. Ama bu kıyamet senaryosu.” ifadelerini kullandı.

CHP Lideri Özel, son yaşananların bu senaryoyu hızlandırmaya dönük olduğunu savundu. Özel, “Arkadaşlar bu kıyametin bir an önce kopması için cehennemin kapılarını açıyorlar, o cehennemin ateşi bizi yaksın biz kaçalım diye. (İhraç taleplerine ilişkin) Dün yapılan budur yani.” dedi.