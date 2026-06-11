Çıplak arama iddiaları ile ilgili AKP'den ilk açıklama!

İBB tutuklularından Medya A.Ş. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker, davanın 47. duruşmasında gözaltı sırasında kendisine çıplak arama yapıldığını öne sürmüştü.

Türker'in mahkeme salonunu buz kestiren ifadeleriyle ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek sessizliğini korurken, AKP kanadından ilk kez açıklama yapıldı.

AKP Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, TBMM Genel Kurulu'nda söz konusu iddiaların araştırılacağını söyledi.

ÇIPLAK ARAMA İDDİALARI İLE İLGİLİ AKP'DEN İLK AÇIKLAMA

Genel Kurul'da yaptığı konuşmada, "İBB soruşturmasında bir beyanla bir işkenceye uğradığına ilişkin bir beyan ifade edildi. Biz işkenceye şiddete asla ama asla tahammül etmeyen, tolerans göstermeyen bir anlayışa sahibiz." diyen Gül, şunları söyledi:

"Şiddete sıfır tolerans anlayışıyla nerede hangi iddia varsa sonuna kadar her türlü takipçisi olacağız. İlgili kurumlarımız da bu hususla iddiaları elbette yakından takip edip açıklamaları yapacaktır.

Ak Parti hükümeti şiddeti, işkenceyi sona erdirmiş hükümettir ama toptancı bir anlayışla asla demeden bir kamu görevlisinin bile bir yanlışı varsa bu bizim siyasal anlayışımıza insan onuruna aykırı kim ne yapmışsa gözünün yaşına bakmadan tüm kurumlar takibini yapacaktır. Biz de takibini yapacağız. Tutumumuz çok nettir. İnsan onuru için yaşar, insan kimliği inan düşüncesinden dolayı farklı bir ayrıma tabii tutulamaz."