Başsavcılıktan Pınar Türker’in 'çıplak arama' beyanına 2025 tarihli açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Medya AŞ’nin tutuklu Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker’in duruşmadaki "çıplak arama" beyanları, kamuoyunda geniş bir yankı uyandırdı. Sivil toplum kuruluşları ve siyasiler duruma tepki gösterirken, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı iddiaları kesin bir dille yalanlayan geçmiş açıklamasını yeniden paylaştı.

DURUŞMADA ÇARPICI BEYANLAR

İBB davasının dünkü 47. duruşmasında hakim karşısına çıkan Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker, cezaevine giriş sürecinde maruz kaldığı uygulamaları ve çocukları üzerinden tehdit edildiğini anlattı.

Yaşadıklarını detaylarıyla aktaran Türker, şu ifadeleri kullandı:

"‘Üstünü çıkar’ dedi. Üstümü çıkardım ama üstümü çıkarmanın… Zaten çıplağım, ne kontrolü yapacaksın? Yine de kontrol yaptı. ‘Tamam, üstünü giyebilirsin’ dedi. ‘Peki, gidebilir miyim?’ dedim. ‘Hayır’ dedi. ‘Eşofmanını da indir.’ İndirdim. ‘Çamaşırını da.’ ‘Nasıl yani?’ dedim. ‘İndireceksin’ dedi. Dolayısıyla ikisini de ayak bileklerime kadar indirdim. ‘Şimdi yere çömel’ dedi. Ondan sonra da: ‘Burada utanan varsa çıkabilir’ dedi. Ben utanmıyorum. Ama insanların onurunu, gururunu kırmak için yapılıyormuş gibi geliyor. Yapan utansın. Ben utanmıyorum. ‘Cinsel organını aç’ dedi. ‘Bacaklarını aç, arkanı dön, eğil…’ Sonra: ‘Tamam’ dedi. Halbuki biz ne olduğunu anlamıyoruz."

"HİÇBİR GEREKÇE BU MUAMELEYİ MEŞRU KILMAZ"

Gelişmeler üzerine yazılı bir açıklama yayımlayan Aile Dayanışma Ağı, kadın tutukluların mahremiyetini ve beden dokunulmazlığını ihlal eden bu tür uygulamaların kabul edilemez olduğunu vurguladı. Açıklamada, durumun sadece bireysel bir hak ihlali değil, tüm kadınların onuruna yönelik bir saldırı olduğu ifade edilerek şu çağrıda bulunuldu:

"Bir hukuk devletinde hiç kimse, özellikle de kadınlar, gözaltı ve cezaevi süreçlerinde insan onurunu hiçe sayan muamelelere maruz bırakılamaz. Çıplak arama iddiaları; beden dokunulmazlığına ve temel haklara yönelik ağır bir ihlaldir. Hiçbir güvenlik gerekçesi, insanı aşağılayan ve psikolojik olarak yıpratan uygulamaları meşru kılamaz. Bu iddiaların etkin ve şeffaf biçimde soruşturulmasını, sorumluların ortaya çıkarılmasını talep ediyor ve sürecin takipçisi olacağımızı bildiriyoruz."

"BİR ANNEYE YAŞATILANLARA BAKIN"

Bir tepki de İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Doç. Dr. Buğra Gökce’den geldi. Kamuoyuna Silivri'deki duruşmaları takip etme çağrısında bulunan Gökce, "Hakkımızda olmadık iftiralar atıldı, televizyonlarda, kürsülerde konuşuldu. Oysa gerçek çok açık ve net. Bir anneye, bir kadına yaşatılanlara bakın... Fatoş Pınar hanımın ifadesini okuyun. Adalete hava kadar su kadar muhtacız!" diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

BAŞSAVCILIK ESKİ AÇIKLAMASINI YENİDEN PAYLAŞTI

Yükselen tepkiler ve iddiaların ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin 2025 yılında yaptığı resmi açıklamayı sosyal medya hesabından yeniden paylaştı. İddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, işlemlerin mevzuata tam uyumla gerçekleştirildiği savunuldu.

Başsavcılığın paylaşımı şöyle: