Fatoş Pınar Türker'in çıplak arama ve tehdit beyanı 33 soruyla Meclis'e taşındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davasının 47. duruşmasında savunma yapan Medya A.Ş. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker, İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki gözaltı sürecinde çıplak aramaya maruz bırakıldığını ve savcı tarafından çocukları üzerinden tehdit edildiğini beyan etti. Türker'in mahkeme heyetine ve izleyicilere yönelik "Ben utanmıyorum, bunu yapanlar utansın" şeklindeki ifadelerinin duruşma tutanaklarına geçmesinin ardından, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu harekete geçti. Konuyla ilgili bir videolu mesaj yayımlayan Tanrıkulu, "Bir kadın kendisine yapılmayan bir muameleyi bu şekilde anlatamaz" diyerek yetkili makamları göreve çağırdı.

"İNKARLA VE RESMİ AÇIKLAMALARLA ÜSTÜNÜ ÖRTEMEZSİNİZ"

Türker'in iddialarının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü iddiaları reddeden bir açıklama yayımladı. Emniyetin bu tutumunu eleştiren Tanrıkulu, iddiaların araştırılmadan yok sayılmasına tepki gösterdi. İktidarın çıplak arama gerçeğini ısrarla reddettiğini belirten Tanrıkulu, şu ifadeleri kullandı:

"Çıplak arama bu iktidarın utancıdır, sabıkasıdır. Israrla reddediyorlar ama her gün karşımıza bir olayda, bir yargılamada çıplak arama utancı çıkıyor. Önceki gün de İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında yargılanan Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker, salonda bütün izleyicilerin huzurunda, hakimlere ve savcılara, gözaltında İstanbul Emniyet Müdürlüğünde karşılaştığı çıplak aramayı çok hüzün verici bir biçimde gerçekten, hepimizin utanacağı bir biçimde anlattı. Bunu inkara gerek yok. Hem İçişleri Bakanlığına hem Adalet Bakanlığına büyük görev düşüyor bu konuda, soruşturma başlatmak. İnkarla, yok saymakla, yapılmamış demekle, resmi açıklamalarla bunun üstünü örtemezsiniz."

"NE CEVAP VERECEKLERİ ÖNEMLİ DEĞİL"

Savcılık makamında çocukları üzerinden tehdit edilmenin, gözaltına alınırken kötü muameleye ve işkenceye maruz bırakılmanın Türkiye'nin ve iktidarın utancı olduğunu vurgulayan Tanrıkulu, İçişleri Bakanlığı'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na sunduğu önergenin amacını şu sözlerle açıkladı:

"Bütün bunları kayıt altına almak amacıyla tam 33 sorudan oluşan soru önergemi bugün itibarıyla Meclis Başkanlığına verdim. Ne cevap verecekler hiç önemli değil. Ama önemli olan benim açımdan, bir hafıza oluşturmaktır ve gelirse bu soruların cevaplarını öğrenmektir, kamuoyuyla paylaşmaktır. İnsan hakları mücadelesinden de adalet mücadelesinden de toplumsal barış için çalışmaktan da vazgeçmeyeceğiz."

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NA YÖNELTİLEN 33 KRİTİK SORU

CHP'li Sezgin Tanrıkulu’nun araştırılmayan iddialar, kamera kayıtlarının durumu ve emniyetin peşin reddi üzerine İçişleri Bakanlığı’na yönelttiği 33 soru şu şekilde sıralandı: