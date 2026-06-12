Son Dakika | Başarır ve Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekilliği sıfatı TBMM'den kaldırıldı

Butlan yönetimi tarafından Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın da aralarında olduğu 9 isim kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti. Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın "CHP Grup Başkanvekilliği" sıfatı TBMM'den kaldırıldı.

Butlan kararının ardından CHP Genel Başkanlığı koltuğuna yeniden oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönetimi, CHP lideri Özgür Özel'e yakın 9 ismi ihraç talebiyle disipline sevk etmişti.

Kılıçdaroğlu'nun ihracını istediği isimlerden CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekilliği sıfatı TBMM'nin resmi internet sitesinden kaldırıldı.

GÜNAYDIN'DAN İLK AÇIKLAMA

Gökhan Günaydın'dan ilk açıklama geldi. Günaydın, "Olmayan MYK'nın verdiği hukuksuz bir karardır. TBMM'nin buna uymasını üzüntüyle karşılamak lazım, biz gerekli duruşumuzu bozmadan devam ederiz" dedi.

NE OLMUŞTU?

CHP'nin kurultayına yönelik butlan kararının ardından genel başkanlık koltuğuna oturan Kılıçdaroğlu'nun yönetimi CHP'li 9 isim için ihraç talep etti.

İhracı istenen isimler arasında Enser Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut bulunuyor.

Öte yandan Özgür Özel ile hareket eden 27 isim, 57 üyesi bulunan Parti Meclisi'nden istifa etti. Parti tüzüğüne göre, Parti Meclisi üye sayısının, üye tam sayısının 3’te 2’sinin (40’ın) altına düşmesi durumunda 45 gün içinde kurultaya gidilmesi zorunlu.