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Milli takım dağıldı: Taşa çarptık

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, İtalya'ya 3-0 yenildi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Milli takım dağıldı: Taşa çarptık

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki üçüncü maçında İtalya'ya 3-0 mağlup oldu.

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2026 FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasında 10-14 Haziran 2026 tarihleri arasında Kanada'nın Ottowa şehrinde mücadele eden Filenin Efeleri, etabın son maçında 14 Haziran saat 21.30'da Kanada ile karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE-İTALYA: 0-3

SALON: TD Place
HAKEMLER: Walter Hugo Mechan Vera (Peru), Samara Sevor (Kanada)
TÜRKİYE: Ahmet, Murat, Efe, Bedirhan, Adis, Gökçen, Berkay (L) (Cafer, Mirza, Matic, Kaan, Muhammed)
İTALYA: Gargiulo, Porro, Sani, Sanguinetti, Bovolenta, Bottolo, Laurenzano (L) (Rychlicki, Porro, Mati, Pace)
SETLER: 27-29, 14-25, 20-25
SÜRE: 86 dakika

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Voleybol Milli Takım İtalya
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