Milli takım ezdi geçti: Şahanesiniz çocuklar
A Milli Voleybol Takımımız Milletler Ligi'nde karşılaştığı Fransa'yı adeta ezip geçti.
A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında son iki Olimpiyat şampiyonu Fransa'yı evdi geçti. Filenin Efeleri rakibini 3-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.
Maçın setleri 25-23, 27-25, 25-21 bitti.
2026 Milletler Ligi'nin ilk etabında 10-14 Haziran 2026 tarihleri arasında Kanada'nın Ottowa şehrinde mücadele eden Filenin Efeleri, üçüncü maçında 14 Haziran 2026 Pazar günü (13'ünü 14'üne bağlayan gece) saat 02.30'da İtalya ile karşılaşacak. Müsabaka; TRT, S Sport veS Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
TÜRKİYE-FRANSA: 3-0
SALON: TD Place
HAKEMLER: Hector Ortiz (Porto Riko), Jiang Liu (Çin)
TÜRKİYE: Murat, Efe, Bedirhan, Adis, Gökçen, Ahmet, Berkay (L) (Cafer, Kaan, Mirza, Beytullah,
FRANSA: Iyegbekedo, Brizard, Henno, Magnin, Boyer, Clevenot, Ramon (L) (Gueye, Tizi-Oualou, Duflos Rossi, Pujol)
SETLER: 25-23, 27-25, 25-21
SÜRE: 1 saat 26 dakika
Kalan maçlarımızın programı şu şekilde:
14 Haziran 2026 (13'ü 14'üne bağlayan gece)
02.30 Türkiye-İtalya (TRT/S Sport/S Sport Plus)
14 Haziran 2026
21.30 Kanada-Türkiye (TRT/S Sport/S Sport Plus)