1.94'lük Sarah resmen imzayı attı: Artık Türkiye'de boy gösterecek
Vodafone Sultanlar Ligi'ne bir Amerikalı yıldız daha. 1.94'lük Sarah Franklin resmen açıklandı. Artık Türkiye'de boy gösterecek.
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ABD'den Türkiye'ye bir voleybol yıldızı daha. 1.94 boyundaki Sarah Franklin resmen açıklandı. Sarah, artık Türkiye'de boy gösterecek.
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24 yaşındaki smaçör, voleybola ülkesi ABD'de Michigan Eyalet Üniversitesi'nde başladı.
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2022-2025 yılları arasında Wisconsin-Madison Üniversitesi'nin kadrosunda yer aldı.
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ABD'de yıldızı parladı. LOVB Madison'a geçti.
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İtalyanların dikkatini çekmekte gecikmedi. 2025'te İtalya Ligi'nin güçlü takımlarından Scandicci'ye transfer oldu.
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Ve İtalya'da geçirdiği 1 sezonun ardından ver elini Türkiye. Vodafone Sultanlar Ligi'nin yeni yıldızı oldu.
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Zeren Spor, Sarah Franklin'i kadrosuna kattığını sosyal medya hesabından resmen duyurdu.
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Amerikalı Sarah, yeni sezonda Vodafone Sultanlar Ligi'nde yer alacak.