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Halk TV Spor 1.94'lük Sarah resmen imzayı attı: Artık Türkiye'de boy gösterecek

1.94'lük Sarah resmen imzayı attı: Artık Türkiye'de boy gösterecek

Vodafone Sultanlar Ligi'ne bir Amerikalı yıldız daha. 1.94'lük Sarah Franklin resmen açıklandı. Artık Türkiye'de boy gösterecek.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
1.94'lük Sarah resmen imzayı attı: Artık Türkiye'de boy gösterecek - Fotoğraf: 1
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ABD'den Türkiye'ye bir voleybol yıldızı daha. 1.94 boyundaki Sarah Franklin resmen açıklandı. Sarah, artık Türkiye'de boy gösterecek.

1.94'lük Sarah resmen imzayı attı: Artık Türkiye'de boy gösterecek - Fotoğraf: 2
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24 yaşındaki smaçör, voleybola ülkesi ABD'de Michigan Eyalet Üniversitesi'nde başladı.

1.94'lük Sarah resmen imzayı attı: Artık Türkiye'de boy gösterecek - Fotoğraf: 3
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2022-2025 yılları arasında Wisconsin-Madison Üniversitesi'nin kadrosunda yer aldı.

1.94'lük Sarah resmen imzayı attı: Artık Türkiye'de boy gösterecek - Fotoğraf: 4
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ABD'de yıldızı parladı. LOVB Madison'a geçti.

1.94'lük Sarah resmen imzayı attı: Artık Türkiye'de boy gösterecek - Fotoğraf: 5
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İtalyanların dikkatini çekmekte gecikmedi. 2025'te İtalya Ligi'nin güçlü takımlarından Scandicci'ye transfer oldu.

1.94'lük Sarah resmen imzayı attı: Artık Türkiye'de boy gösterecek - Fotoğraf: 6
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Ve İtalya'da geçirdiği 1 sezonun ardından ver elini Türkiye. Vodafone Sultanlar Ligi'nin yeni yıldızı oldu.

1.94'lük Sarah resmen imzayı attı: Artık Türkiye'de boy gösterecek - Fotoğraf: 7
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Zeren Spor, Sarah Franklin'i kadrosuna kattığını sosyal medya hesabından resmen duyurdu.

1.94'lük Sarah resmen imzayı attı: Artık Türkiye'de boy gösterecek - Fotoğraf: 8
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Amerikalı Sarah, yeni sezonda Vodafone Sultanlar Ligi'nde yer alacak.

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