Resmen açıklandı! Trafikte yeni dönem Temmuz ayında başlıyor

Türkiye’deki milyonlarca araç sahibini ve sürücüyü yakından ilgilendiren zorunlu trafik sigortası mevzuatında ezber bozan bir değişikliğe gidildi. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından hazırlanan yeni tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. 1 Temmuz 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni dönemde, kazaya karışan araçların onarımından değer kaybı tazminatlarına kadar tüm kurallar sil baştan yazıldı.

İşte milyonlarca sürücünün hayatını kolaylaştıracak, sanayideki ve sigorta şirketlerindeki o büyük değişikliklerin detayları...

BÜROKRASİ BİTİTOR: TEK BAŞVURUYLA İKİ TAZMİNAT BİRDEN ÖDENECEK!

Mevcut sistemde kazaya karışan araç sahiplerinin en büyük çilelerinden biri, hem araç onarımı hem de aracın piyasa değerindeki düşüş (değer kaybı) için sigorta şirketlerine ayrı ayrı evraklarla başvuru yapmaktı. Artık bu bürokrasi tamamen tarihe gömülüyor.

Otomatik Başvuru: Hasar onarımı için yapılan ilk başvuru, değer kaybı talebini de otomatik olarak kapsayacak. İkinci bir dilekçeye gerek kalmayacak.

Hızlı Bildirim: Sigorta şirketleri, eksperlerin hesapladığı değer kaybı tutarını, raporun kendilerine ulaştığı günü takip eden ilk iş gününde hak sahibine bildirmek zorunda olacak.



SANAYİDE ORİJİNAL PARÇA ZORUNLU OLUYOR

Kaza sonrasında araç sahipleri ile sigorta şirketlerini en çok karşı karşıya getiren "yedek parça" tartışmalarına SEDDK son noktayı koydu.

Hasar gören orijinal bir parçanın onarılması mümkün değilse, kesinlikle orijinaliyle değiştirilecek. Tedarik sıkıntısı gibi istisnai durumlarda yan sanayi (eşdeğer) veya çıkma parça kullanılabilmesi için araç sahibinin yazılı onayı şart olacak.

Parça değişimi nedeniyle araçta bir değer artışı (yenilenme farkı) oluşsa bile, sigorta şirketleri bu farkı tazminattan düşemeyecek.Önemli Detay: Piyasada orijinal parça bulunamadığını veya sürücünün onay verdiğini hukuken ispat etme yükümlülüğü tamamen sigorta şirketine ait olacak.



"İŞLETEN" TANIMI GÜNCELLENDİ, KAFA KARIŞIKLIĞI BİTTİ

Hukuki standardizasyon çalışmaları kapsamında, mevzuattaki eskiyen ifadeler modern hukuk normlarına uyarlandı. Eski metinlerde yer alan karmaşık ifadeler yerine, kaza anındaki hukuki sorumluluğu netleştirmek adına “araçta Karayolları Trafik Kanunu’na göre işleten sayılan kişi” tanımı getirildi. Böylece kazalardan sonra yaşanan "sorumlu kim?" karmaşasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

DİJİTAL HAFIZA DÖNEMİ: EVRAK KAYBETME DERDİ BİTİYOR

Yeni dönemle birlikte "Kalıcı Veri Saklayıcısı Sistemi" hayata geçiyor. Sürücülerin, sigortalıların ve hak sahiplerinin sisteme gönderdiği veya şirketlerin ilettiği her türlü bilgi, belge ve beyan dijital bir altyapıda güvenle saklanacak.

Bu sistem SMS, e-posta, mobil uygulamalar, e-Devlet ve Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) ile entegre çalışacak.



PERT ARAÇLARDA BELGE ŞARTI AĞIRLAŞTIRILDI

Sektördeki suistimallerin ve dolandırıcılıkların önüne geçmek amacıyla, ağır hasarlı (pert) araçlara yönelik kurallar katılaştırıldı. Bağımsız eksper raporuyla "ağır hasarlı" olduğu tescillenen bir aracın "trafikten çekilmiştir tescil belgesi" sigorta şirketine ibraz edilmeden, hak sahibine hiçbir şekilde nakdi tazminat ödemesi yapılmayacak.

YENİ KURALLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sigorta sektöründe taşları yerinden oynatacak bu devrim niteliğindeki düzenleme, 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren yapılacak tüm hasar ihbarları ve tazminat süreçlerinde zorunlu olarak uygulanacak. Sürücülerin bu tarihten sonra haklarını ararken yeni kurallara göre hareket etmesi büyük önem taşıyor.