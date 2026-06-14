"Türkiye'yi tuzağa düşürdüler"

24 yıllık hasretin ardından Vancouver sahnesine çıkan A Milli Takım, Avustralya'nın dikkat çeken savunma oyununu ve genç Irankunda'nın yıkıcı hızını aşamayarak Dünya Kupası macerasına 0-2 yenik başladı. Milli takım hayal kırıklığı yaratan bir başlangıç yaptı.

IRANKUNDA SAHNEYE ÇIKTI, ARDA GÜLER GÖLGELENDİ

Avrupa basınının gözde gazetelerinden AS, "Arda Güler'in Dünya Kupası başlangıcını gölgeleyen adam" olarak Irankunda'yı manşete taşıdı.

MONTELLA'NIN 8 MAÇLIK SERİSİ SONA ERDİ

İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella'nın da 8 maçlık yenilmezlik serisiyle son buldu. Alman devi Bild gazetesi, sonucu "turnuvanın bir sonraki sürprizi" olarak nitelendirirken, maçın Türkiye için salt bir yenilgi değil, aynı zamanda bir hesaplaşma noktası olduğunun altını çizdi.

AVRUPA BASINI NE DEDİ?

Fransız spor günlüğü L'Equipe, 2002 Dünya Kupası'ndaki o destansı serüveni hatırlatarak Türkiye'nin Vancouver'da "Avustralya'nın kurduğu tuzağa düştüğünü" yazdı. O turnuvada Güney Kore ile birlikte tarihe geçen ve dünya üçüncüsü olan A Milli Takım'ın bu kez çok daha hazırlıksız yakalandığı yorumu öne çıktı. Avrupa'nın dört bir yanındaki spor medyası, maçı Türkiye'nin zayıf savunma organizasyonu ve öne çıkan bireysel hatalara bağladı.

KRİTİK 2 MAÇ

D Grubu'nda başlangıcı kaçıran Ay Yıldızlılarımız turnuvada kalabilmek için önündeki maçları kazanmak zorunda. Milliler Paraguay ve ABD ile mücadele edecek.