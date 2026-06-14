A Milli Futbol Takımımızın, Avustralya karşısında aldığı 2-0'lık mağlubiyetin yankıları sürüyor.

"NE FEDERASYON KALIR NE HAVANIZ KALIR"

Sky Spor Youtube kanalında değerlendirmelerde bulunan Ahmet Çakar millilere eleştirilerde bulundu. Futbolculara çok sert yüklenen Ahmet Çakar'ın sözleri şu şekilde:

Çok fazla kıçını kaldırdık. Şimdi o kıçların inme vakti geldi. Bu nasıl iner? Eğer hala itibarınızı korumak istiyorsanız bu grupta Paraguay'ı falan yeneceksiniz. Yenemezseniz Amerika maçından sonra ülkeye dönersen ne federasyon kalır, ne havanız kalır, ne o reklamlar, o saç boyanızı alırlar, size yalatırlar. O kadar ağır konuşuyorum ki kamçı olsun. Bunlara bak eşleri, dostları, 'Ahmet Çakar böyle konuşuyor, hırs yapın bize de şu maçı kazanın, Paraguay maçını" desinler.

PARAGUAY MAÇI NE ZAMAN?

Millilerimiz gruptaki ikinci maçında Paraguay'la karşılaşacak. 20 Haziran Cumartesi günü oynanacak müsabaka TSİ 06.00'da başlayacak.