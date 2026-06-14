İstanbul'dan 'gitmek istememişti': Aktürkoğlu'nun amcasına 'intikam gibi' Kocaeli ataması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 1 Haziran'da yayımlanan yeni müftüler kararnamesi, dikkat çeken bir görevlendirmeye sahne oldu. A Milli Futbol Takımı ve Fenerbahçe forması giyen Kerem Aktürkoğlu'nun amcası Ahmet Aktürkoğlu, İstanbul İl Müftü Yardımcılığı görevinden alınarak Kocaeli İl Müftü Yardımcılığına atandı. Bu karar, kulislerde Aktürkoğlu'na yönelik "intikam gibi atama" olarak yorumlandı.

Söz konusu atama krizinin perde arkası, aylar öncesine dayanıyor. Ahmet Aktürkoğlu, 30 Ocak 2026 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararla İstanbul Müftü Yardımcılığından Bilecik İl Müftülüğüne atanmıştı. Deniz Ayhan'ın haberine ve kulislere yansıyan iddialara göre; Aktürkoğlu, İstanbul'daki kurulu düzenini bozmak istemediği için bu terfiye sıcak bakmadı ve yeğeni ünlü futbolcu Kerem Aktürkoğlu vasıtasıyla bu kararı iptal ettirdi.

İPTAL BEKLENTİSİ YERİNİ KOCAELİ ATAMASINA BIRAKTI

Bilecik kararını iptal ettirerek İstanbul'daki görevine devam etmeyi başardığı düşünülen Ahmet Aktürkoğlu için 1 Haziran'da sürpriz bir karar daha çıktı. Yeni atama kararları kapsamında Aktürkoğlu, İstanbul'daki görevinden alınarak tenzili rütbeyle Kocaeli İl Müftü Yardımcılığına gönderildi.

Aktürkoğlu'nun, iptal sürecinin hemen ardından İstanbul dışına (Kocaeli'ye) gönderilmesi, siyaset kulislerinde sürece yönelik bir "ceza" veya "intikam ataması" olarak değerlendirildi.