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Eskikaraağaç'ta leyleklerin zarar görmemesi için elektrik telleri kaplanıyor ya da yer altına alınıyor. Yüksek gerilim hatlarına fosforlar takılıyor. Göl, leyleklerin takılıp yaralanmaması için ip ve naylonlardan düzenli olarak temizleniyor. Köyde bir kuş gözlem evi ve tahnit müzesi de bulunuyor.