Aşıklar buluştu: Yaren leyleğin eşi Nazlı leylek döndü
Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Eskikaraağaç Leylek Köyü'nde 15 yıldır süren simge dostluğa yeni bir halka eklendi. Balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına 5 yıl aradan sonra Yaren'in eşi Nazlı da kondu.
Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek Köyü'nde balıkçı Adem Yılmaz ile "Yaren" adlı leyleğin 15 yıllık dostluğu her bahar yenileniyor. Bu yıl dostluğa yeni bir isim eklendi. Yaren'in eşi "Nazlı", 5 yıllık aranın ardından yeniden balıkçı teknesine kondu. Doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, Nazlı'nın tekneye dönüş anlarını görüntüledi.
Yılmaz, kayığına yalnızca leyleklerin değil, gölün diğer kuşlarının ve kıyıdaki kedilerin de yaklaştığını anlattı. Düşen balıklardan nasiplenen bu hayvanlar tekne çevresinde adeta bir ekosistem oluşturdu. Balıkçı, Yaren'in ardından eşi Nazlı'yı da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.
Bundan 15 yıl önce Uluabat Gölü'nde balık tutan Adem Yılmaz'ın kayığına bir leylek kondu ve sonra her bahar geri geldi. Yılmaz bu leyleğe "Yaren" adını verdi. İkisinin dostluğu kısa sürede tüm Türkiye'nin tanıdığı bir simgeye dönüştü.
Eskikaraağaç, 2011 yılında Avrupa Tabiat Mirası Vakfı (EuroNatur) tarafından "Avrupa Leylek Köyü" seçildi. Köy, Avrupa Leylek Köyleri Ağı'nda Türkiye'yi temsil eden tek yerleşim yeri. Uluabat Gölü kıyısındaki bu küçük köy, her göç döneminde on binlerce leyleğin geçtiği rota üzerinde yer alıyor.
Türkiye'nin 9. büyük gölü olan Uluabat, Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altında. Göl, leyleklerden su kuşlarına, yırtıcı kuşlardan göçmen türlere kadar pek çok canlıya ev sahipliği yapıyor. Bölgedeki ıslak meralar ve balık çeşitliliği leyleklerin beslenme ihtiyacını karşılıyor.
Adem Yılmaz ile Yaren'in hikayesi 2019'da yönetmen Burak Doğansoysal tarafından belgesele aktarıldı. Film, Prag Film Ödülleri'nde "En İyi Belgesel" ödülünü kazandı. Hikaye ayrıca Avusturya ve Almanya'da ders kitaplarına girdi, Yunanistan'da gölge oyunu olarak sahneye taşındı.
Dostluğun kalıcı simgesi olarak Eskikaraağaç köy meydanına Adem Yılmaz ile Yaren'in anıtı yapıldı. Yaren'in yuvası da internet üzerinden 7 gün 24 saat canlı yayınla izlenebiliyor. Her yıl binlerce kişi leyleğin gelişini bu canlı yayından takip ediyor.
Eskikaraağaç'ta leyleklerin zarar görmemesi için elektrik telleri kaplanıyor ya da yer altına alınıyor. Yüksek gerilim hatlarına fosforlar takılıyor. Göl, leyleklerin takılıp yaralanmaması için ip ve naylonlardan düzenli olarak temizleniyor. Köyde bir kuş gözlem evi ve tahnit müzesi de bulunuyor.
Eskikaraağaç'ta 2005'ten bu yana her yıl Leylek Festivali düzenleniyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin de destek verdiği şenlikte doğa yürüyüşleri, sandal gezileri, fotoğraf sergileri ve çocuk atölyeleri yer alıyor. Yaren ve Adem Amca'nın hikayesi köye her yıl artan sayıda ziyaretçi çekiyor.
Yaren ve Nazlı bu sezon 5 yavru dünyaya getirdi. Anne ve baba leylekler, gün boyu neredeyse aralıksız göle uçarak yavrularına yiyecek taşıyor. Ebeveyn leylekler ağırlıklı olarak küçük yavru balıklar, kurbağalar ve böcekleri avlıyor.
(AA)